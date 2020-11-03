Австрийские ученые назвали все симптомы легкого коронавируса

Ученые назвали симптомы легкого коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в мире выявили у почти 47 миллионов человек. При этом одни люди болеют тяжелой формой COVID-19, а у других болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме. Ученые из Австрии разделили симптомы легкой формы новой коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.

Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели исследование, в котором приняли участие 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа. Результаты исследования размещены в журнале Allergy.

Экспертам удалось определить семь групп проявлений легкой формы COVID-19:

симптомы "гриппа"; симптомы "простуды"; боль в суставах и мышцах; воспаление глаз и слизистых оболочек; проблемы с дыханием; желудочно-кишечные проблемы; потеря обоняния и вкуса.

Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. Ученые считают, что такое разделение поможет правильно диагностировать первичное заболевание.

Также исследователи отметили, что потеря обоняния и вкуса чаще всего встречаются у людей со свежим иммунным ответом.

При этом протекающий в легкой форме коронавирус оставляет после себя заметные изменения в иммунной системе, хорошо видимые в течение десяти недель после начала заражения, например, низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.

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