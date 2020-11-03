Австрийские ученые назвали все симптомы легкого коронавируса

Ученые из Австрии разделили симптомы легкой формы новой коронавирусной инфекции на группы.
Коронавирус 2020 в мире выявили у почти 47 миллионов человек. При этом одни люди болеют тяжелой формой COVID-19, а у других болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме. Ученые из Австрии разделили симптомы легкой формы новой коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.
Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели исследование, в котором приняли участие 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа. Результаты исследования размещены в журнале Allergy.
Экспертам удалось определить семь групп проявлений легкой формы COVID-19:
- симптомы "гриппа";
- симптомы "простуды";
- боль в суставах и мышцах;
- воспаление глаз и слизистых оболочек;
- проблемы с дыханием;
- желудочно-кишечные проблемы;
- потеря обоняния и вкуса.
Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. Ученые считают, что такое разделение поможет правильно диагностировать первичное заболевание.
Также исследователи отметили, что потеря обоняния и вкуса чаще всего встречаются у людей со свежим иммунным ответом.
При этом протекающий в легкой форме коронавирус оставляет после себя заметные изменения в иммунной системе, хорошо видимые в течение десяти недель после начала заражения, например, низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.
Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.