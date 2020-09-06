Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Вирусолог рассказал, когда пандемия закончится / pixabay.com

Коронавирус 2020 за 9 месяцев разлетелся из вспышки в китайском городе Ухань по всему миру с бешеной скоростью. По состоянию на 6 сентября зарегистрировали 27 миллионов случаев заражения, при этом почти 900 тысяч человек с диагнозом Covid-19 скончались. Но надеяться на то, что очень быстро пандемия закончится, не стоит. Коронавирус может остаться частью нашей повседневной жизни на последующие три года и не исчезнет, даже если будет найдена вакцина, предупредил известный ученый, вирусолог, профессор Хендрик Штрек.

Об этом сообщает британское издание Metro.

По его словам, в мире будут происходить регулярные вспышки Covid-19 как минимум до 2023 года.

"Этот вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет здесь и через три года, и мы должны найти способ жить с этим", - сказал он.

Ученый подчеркнул, что социальное дистанцирование по-прежнему будет наиболее эффективным способом сдерживания коронавируса в ближайшие годы.

Также Штрек отметил, что крупные вспышки будут вызваны событиями, способствующими "супер-распространению", такими как домашние вечеринки.

"Мы знаем, что социальное дистанцирование, избегание больших групп и самоизоляция могут иметь сильное влияние на инфекцию. Это простые меры, которые могут помочь остановить распространение, если у вас высокий уровень инфекции", - добавил вирусолог.

Также профессор Штрек высказался о вакцине и предупредил, что, возможно, она появится не скоро.

"Вакцина может быть ответом, но мы не знаем. Вероятно, у нас будет вакцина, но это может быть в следующем году или позже", - подытожил Штрек.

Справка

Как пишет Википедия, Хендрик Штрек (Hendrik Streeck; род. 7 августа 1977, Геттинген, Германия) — немецкий эпидемиолог, который специализируется на клинических исследованиях в области ВИЧ, Профессор вирусологии и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна.

В начале апреля 2020 года Штрeк и его команда сообщили со ссылкой на свое исследование COVID-19 Case-Cluster-Cluster, что они "провели интенсивный поиск в доме семьи, зараженной коронавирусом, но не обнаружили его следов на поверхностях".

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