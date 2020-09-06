УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

6 сентября 2020, 14:46

Этот вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет здесь и через три года, сказал ученый.

коронавирус
Вирусолог рассказал, когда пандемия закончится / pixabay.com

Коронавирус 2020 за 9 месяцев разлетелся из вспышки в китайском городе Ухань по всему миру с бешеной скоростью. По состоянию на 6 сентября зарегистрировали 27 миллионов случаев заражения, при этом почти 900 тысяч человек с диагнозом Covid-19 скончались. Но надеяться на то, что очень быстро пандемия закончится, не стоит. Коронавирус может остаться частью нашей повседневной жизни на последующие три года и не исчезнет, даже если будет найдена вакцина, предупредил известный ученый, вирусолог, профессор Хендрик Штрек.

Об этом сообщает британское издание Metro.

По его словам, в мире будут происходить регулярные вспышки Covid-19 как минимум до 2023 года.

"Этот вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет здесь и через три года, и мы должны найти способ жить с этим", - сказал он.

Ученый подчеркнул, что социальное дистанцирование по-прежнему будет наиболее эффективным способом сдерживания коронавируса в ближайшие годы.

Также Штрек отметил, что крупные вспышки будут вызваны событиями, способствующими "супер-распространению", такими как домашние вечеринки.

"Мы знаем, что социальное дистанцирование, избегание больших групп и самоизоляция могут иметь сильное влияние на инфекцию. Это простые меры, которые могут помочь остановить распространение, если у вас высокий уровень инфекции", - добавил вирусолог.

Также профессор Штрек высказался о вакцине и предупредил, что, возможно, она появится не скоро.

"Вакцина может быть ответом, но мы не знаем. Вероятно, у нас будет вакцина, но это может быть в следующем году или позже", - подытожил Штрек.

Справка

Как пишет Википедия, Хендрик Штрек (Hendrik Streeck; род. 7 августа 1977, Геттинген, Германия) — немецкий эпидемиолог, который специализируется на клинических исследованиях в области ВИЧ, Профессор вирусологии и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна.

В начале апреля 2020 года Штрeк и его команда сообщили со ссылкой на свое исследование COVID-19 Case-Cluster-Cluster, что они "провели интенсивный поиск в доме семьи, зараженной коронавирусом, но не обнаружили его следов на поверхностях".

Пандемия коронавируса – о чем говорилось ранее:

  • Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год. По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше.
  • Китайский коронавирус снова взялся за три европейские страны. В частности, во Франции, Италии и Испании зафиксированы рекордные вспышки заражения.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Инфекционист и стратег Вадим Аристов предупредил, что осенью в Украине будет всплеск эпидемии коронавируса COVID-19, может возрасти не только заболеваемость, но и летальность.

коронавирус китайский коронавирус пандемия коронавируса коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:35
Перемирие на Донбассе сорвано: в штабе ООС сделали заявление
15:34
Лукашенко может не вернуться в Минск после встречи с Путиным - журналист Видео
15:23
Бронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец Лукашенко Видео
15:22
В МИД Германии назвали условие санкционного удара по Северному потоку-2 Видео
14:57
В Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу
14:46
Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса Видео
14:34
Украина пересмотрит ассоциацию с Евросоюзом: в МИД назвали дату и причину Видео
14:25
"С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП Видео
13:57
Ученые назвали возраст, когда все люди становятся несчастными Видео
13:45
Держать сцепку: как в Минске протестующие дают отпор "карателям" Видео
13:37
У Кравчука рассказали, чем обернется заявление Пушилина в адрес армии Украины Видео
12:55
Угрозы "ДНР" открыть огонь: что происходит на опорниках ВСУ под Горловкой Видео
12:40
"Разорвало на части": в ДТП под Киевом погибли парень и девушка
12:37
Бывший адвокат Трампа рассказал, чем Путин поразил Трампа Видео
12:31
Коронавирус и выборы: в ЦИК рассказали, что ждет избирателей Видео
12:16
Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс Видео
12:15
Москва жестко ответила Берлину по ситуации с Навальным Видео
11:42
Новые протесты в Минске: улицы оцеплены, в город стягивают военную технику Видео
11:37
Минздрав изменил правила оказания помощи больным Covid-19 Видео
11:35
"Если тебя бьют – бей в ответ": Кулеба раскрыл будущее отношений Украины и Беларуси Видео
11:20
Инфекционист рассказал об эпидемическом сепаратизме в Украине Видео
10:59
Посол Украины в ФРГ назвал отравление Навального ударом в лицо Меркель Видео
10:57
Почему белорусские протесты нельзя ругать за "пророссийскость" мнение
10:46
В Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение Видео
10:07
Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального Видео
10:05
Оккупанты "ЛНР" намерены оставить Луганщину без воды: названа причина Видео
09:21
Выход Германии из Северного потока-2: в Берлине сделали предупреждение оппонентам Видео
09:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: кому откроются новые горизонты Видео
09:01
Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных Видео
08:40
Тихановская назвала условие изменения Конституции Беларуси Видео
08:33
В конце сентября все школы в Украине массово позакрывают - эпидемиолог Видео
08:19
Как по Зеленскому ударит хуторянское жлобство Кабмина мнение
08:01
Врач рассказал, как отличить усталость при коронавирусе от других болезней Видео
07:19
В МИД Германии рассказали о причастности Москвы к отравлению Навального Видео
06:55
В Украине все настолько плохо, что власти пытаются продать последние ценности мнение
06:44
Головокружительные кожаные юбки пришли в моду на осень - фото Фото
06:38
Кравчук оценил позицию Украины по ситуации в протестующей Беларуси Видео
06:25
Когда делать покупки: астролог назвал даты Видео
06:14
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
05:47
С июля в Украине стало вдвое больше госпитализированных с Covid-19 - Степанов Видео
05:23
"Щедрая осень": одному знаку Зодиака светит крупный доход Видео
05:21
Астролог назвал год, когда падет режим Путина
04:55
В моду вернулись длинные волосы: самые модные стрижки с челкой - фото Фото
04:43
"Это геноцид": инфекционист оценил путинскую вакцину от Covid-19 Видео
04:30
Отравление Навального: в РФ сделали ФРГ неожиданное предложение Видео
04:11
Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры Видео
03:44
Начинаем с чистого листа: самый модный белый маникюр осень 2020 - фото Фото
02:05
Будет как в Италии: врач дал прогноз относительно эпидемии Covid-19 в Украине Видео
01:30
Сценарий без Лукашенко: эксперт рассказал, на кого Кремль делает ставку Видео
01:01
Под Днепром охрана в магазине избила дубинками покупателя за отказ надеть маску Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять