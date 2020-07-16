УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы

Физические упражнения с косой могут помочь в борьбе с коронавирусом, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

16 июля 2020, 13:31
Лукашенко
Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области поборол коронавирус / УНИАН

Губернатору Витебской области Николаю Шерстневу удалось вылечиться от коронавирусной инфекции, работая на воздухе с косой. Также во время эпидемии COVID-19 нужно побольше находиться на свежем воздухе.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Витебской области.

По словам главы государства, именно так губернатор Шерстнев смог побороть китайскую коронавирусную угрозу.

"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - утверждает белорусский президент.Читайте такжеЛукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но"

Лукашенко добавил, что именно труд может помочь преодолеть коронавирусную инфекцию.

Кроме того, глава Беларуси подчеркнул, что люди во время эпидемии COVID-19 должны в обязательном порядке работать на улице, дышать свежим воздухом и не сидеть взаперти.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко поздравил жителей Минска с победой над коронавирусом. Политик считает, что Беларуси удалось справиться с вирусной угрозой благодаря дисциплинированности и управляемости в сфере здравоохранения.

Также он предположил, что коронавирус мог быть создан искусственно, чтобы спровоцировать противостояние крупнейших мировых держав.

новости Беларуси коса Александр Лукашенко коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

14:00
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
13:52
"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
13:34
В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США
13:31
Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы
13:20
Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ Видео
13:20
Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко
13:00
Травы против депрессии: топ-5
12:59
Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США вопреки официальному заявлению
12:49
Рада назначила новую главу Антимонопольного комитета
12:28
Во Львовской области отправят под суд врачей, из-за халатности которых умер парень Видео
12:23
В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит Видео
12:22
Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд
12:00
Выделения после родов: норма и отклонения
11:28
Вакцинация от COVID-19: лауреаты Нобелевской премии призвали добровольцев заражаться коронавирусом
11:25
Рада решила судьбу Шевченко: назван новый глава Нацбанка Видео
11:18
Умерла Галин Горг - причины смерти и фильмография звезды фантастических сериалов Фото
11:16
Карантин в Укрзализныце: поезда на Киев и обратно заполняются на 100% Видео
10:42
"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины Видео
10:41
"Эротика, секс с утра": Настя Каменских взбудоражила фантазию откровенным фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять