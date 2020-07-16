Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы

Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области поборол коронавирус / УНИАН

Губернатору Витебской области Николаю Шерстневу удалось вылечиться от коронавирусной инфекции, работая на воздухе с косой. Также во время эпидемии COVID-19 нужно побольше находиться на свежем воздухе.

Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Витебской области.

По словам главы государства, именно так губернатор Шерстнев смог побороть китайскую коронавирусную угрозу.

"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - утверждает белорусский президент.Читайте такжеЛукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но"

Лукашенко добавил, что именно труд может помочь преодолеть коронавирусную инфекцию.

Кроме того, глава Беларуси подчеркнул, что люди во время эпидемии COVID-19 должны в обязательном порядке работать на улице, дышать свежим воздухом и не сидеть взаперти.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко поздравил жителей Минска с победой над коронавирусом. Политик считает, что Беларуси удалось справиться с вирусной угрозой благодаря дисциплинированности и управляемости в сфере здравоохранения.

Также он предположил, что коронавирус мог быть создан искусственно, чтобы спровоцировать противостояние крупнейших мировых держав.