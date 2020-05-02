Коронавирус без симптомов: врач предупредил о серьезной опасности

Коронавирус без симптомов с легкой формы может перейти в тяжелую, сообщил врач / pixabay.com

Главврач инфекционной больницы им. Боткина в российском городе Санкт-Петербург Денис Гусев поделился, что во всех странах бессимптомное носительство смертоносного китайского коронавируса является основным вариантом течения болезни.

Как правило, когда человек болеет коронавирусом без симптомов, у него заболевание последовательно продвигается вперед – легкая форма переходит в форму средней тяжести, а та, в свою очередь, в тяжелую, рассказал медик spbdnevnik.ru.

По его словам, переход может занимать от 4-6 часов до нескольких дней.

"Таких носителей просто тяжело посчитать. Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови…", – отметил собеседник.

Читайте такжеПопасть в объятия "тяжелого" коронавируса: ученые выявили опасную аномалиюРанее врач-педиатр Анна Горбань говорила, что дети в возрасте один-два года могут достаточно тяжело переносить коронавирус, а старшие – способны быть его носителями и болеть так, что никто этого не замечает.