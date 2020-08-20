Без теста никуда: Египет изменил правила отдыха для туристов

Отдых в Египте 2020 - карантин для туристов ужесточен по всей стране / Reuters

Поехать на отдых в Египте 2020 без негативного ПЦР-теста больше не получится.

Если раньше в такие курортные города как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без теста – то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.

"Мы стремимся обеспечить здоровье прибывающих в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", – заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули, сообщает CNN.

Новые правила карантина введены из-за увеличения количества случаев коронавируса в ряде стран.

Напомним, с 8 августа Египет требует от иностранцев результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию страны. Однако власти тогда приняли решение, что туристы, которые едут отдыхать в Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух, смогут проехать на территорию страны без теста на коронавирус.

Как сообщалось, Египет обеспечит лечение украинских туристов в случае их заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на местных курортах.

Ранее в МИД Украины анонсировали ряд новшеств для украинских туристов в Египте. В частности, Каир принял решение о популяризации украинского языка на туристических курортах.