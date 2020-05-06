В Офисе президента прокомментировали слухи об отмене безвиза из-за пандемии

В Офисе президента опровергли слухи об отмене безвиза с Евросоюзом / espreso.tv

В связи с пандемией коронавируса безвизовый режим Украины с Евросоюзом отменен не будет.

Как заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, оснований для закрытия границы в страны ЕС нет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ни от одного нашего собеседника (представителя иностранного государства - ред.) я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом", - отметил Жовква.

По его словам, государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев после нормализации эпидемиологической ситуации в мире.

Напомним, коронавирус COVID-19, который бушует в мире, заражает и убивает людей, может привести к распаду Европейского Союза. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов.

Ранее лидеры стран Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщал Главред, в 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные. Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны — вернуться.