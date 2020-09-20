Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 завершится в 2022 году - Билл Гейтс / Medialeaks

Если в начале следующего года мир утвердит вакцину против COVID-19, в США ситуация стабилизируется уже к концу 2021 года. Для этого нужно в течение следующего года оптимизировать показатели заболеваемости коронавирусной инфекции.

Об этом заявил американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу FoxNews.

По его словам, в Соединенных Штатах Америки и мире ситуация с заболеваемостью коронавирусом при определенных успехах в борьбе с COVID-19 может нормализироваться к лету 2021 года и станет оптимальной уже в конце следующей зимы.

"Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам", - считает бизнесмен.

Согласно ожиданиям предпринимателя, об окончании пандемии можно будет говорить в 2022 году. Бизнесмен настроен оптимистично в вопросе борьбы с COVID-19.Читайте такжеБилл Гейтс сказал, как и когда можно "угомонить" коронавирус

"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели (распространения инфекции). Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - подчеркнул Билл Гейтс.

COVID-19

COVID-19 – это потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевание может протекать в бессимптомной и тяжелой форме. Симптомами заболевания являются кашель, высокая температура и повышенная утомляемость. Передается воздушно-капельным путем.

Коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Весной 2020 года эпидемия распространилась по всему миру.Читайте такжеБилла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса