Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19

Ситуация, с которой столкнулся мир, не будет длиться вечно, полагает Билл Гейтс.
Если в начале следующего года мир утвердит вакцину против COVID-19, в США ситуация стабилизируется уже к концу 2021 года. Для этого нужно в течение следующего года оптимизировать показатели заболеваемости коронавирусной инфекции.
Об этом заявил американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу FoxNews.
По его словам, в Соединенных Штатах Америки и мире ситуация с заболеваемостью коронавирусом при определенных успехах в борьбе с COVID-19 может нормализироваться к лету 2021 года и станет оптимальной уже в конце следующей зимы.
"Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам", - считает бизнесмен.
Согласно ожиданиям предпринимателя, об окончании пандемии можно будет говорить в 2022 году. Бизнесмен настроен оптимистично в вопросе борьбы с COVID-19.Читайте такжеБилл Гейтс сказал, как и когда можно "угомонить" коронавирус
"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели (распространения инфекции). Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - подчеркнул Билл Гейтс.
COVID-19
COVID-19 – это потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевание может протекать в бессимптомной и тяжелой форме. Симптомами заболевания являются кашель, высокая температура и повышенная утомляемость. Передается воздушно-капельным путем.
Коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Весной 2020 года эпидемия распространилась по всему миру.Читайте такжеБилла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
- По состоянию на 20 сентября, в мире зарегистрировано 30 миллионов 685 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- В Украине – 175 678 прецедентов заболевания COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 2966 украинцев.