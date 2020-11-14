УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу

14 ноября 2020, 07:14

Врач разобрал по полочкам симптомы коронавируса.

Коронавирус
Коронавирус заразил более полумиллиона украинцев/ Фото Reuters

Коронавирусная болезнь часто сопровождается такими симптомами как скачки температуры, кашель, боль между лопатками и в груди. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский рассказал о том, стоит ли беспокоиться из-за этих проявлений болезни и что делать в таких случаях.

Советы Сильковский опубликовал на странице в Facebook.

Боль между лопатками

Если заболевший коронавирусом чувствует, что болит между лопатками, внизу спины, в области грудной клетки, это не значит, что у пациента тяжелая пневмония и нужно вызвать скорую.

"Легкие не болят. Болят мышцы вследствие вирусной интоксикации. Но это не страшно и пройдет", - отметил врач.

Скачки температуры

Не нужно паниковать, когда у больного COVID-19 происходят прыжки температуры. Это может длиться до двух недель и это нормальная реакция организма на болезнь.

"Если утром температура 36,7, а к вечеру 37,9, на следующий день нормальная, а потом 38,5, это не значит, что болезнь прогрессирует и нужно писать завещание. Температура при COVID-19 может прыгать туда-сюда примерно 2 недели, даже если в какие-то дни она уже нормальная и вы подумали, что все прошло. Это нормальная работа организма во время болезни", - заверил Сильковский.

Кашель и боль в груди

Что касается кашля, то он очищает легкие, поэтому его не нужно бояться.

"Если было покашливание и затем начался сильный кашель, а еще температура и болит грудная клетка, это не значит, что легкие распадаются и вы становитесь жертвой коронавируса. В легких много пораженных вирусом и убитых организмом клеток, от которых нужно освободиться, а на их место регенерировать новые качественные. И кашель — это естественный процесс очистки от мусора, который собрался в легких. Кашляйте на здоровье!", - написал Сильковский.

При наличии всех вышеперечисленных симптомов коронавируса врач посоветовл взять пульсоксиметр и измерить себе кислород.

"Если он 95 и выше, то успокоиться и дальше много пить, дышать свежим воздухом и двигаться. Даже если это десятый или двенадцатый день заболевания. Температура поскачет и придет в норму, боли стихнут, кашель успокоится, диарея прекратится и неестественная слабость постепенно исчезнет. А если кислород имеет тенденцию к снижению, тогда, конечно, к врачу", - резюмировал медик.

Читайте такжеУченые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19

Напомним:

  • Доктор Ричард Левитан рассказал, что такое пульсоксиметр и как он работает.
  • Врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.
  • Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие новые симптомы COVID-19 появились у украинцев.

коронавирус новости Украины коронавирус симптомы коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства "Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса
Следующий материал

Последние новости

07:40
Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам
07:37
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
07:27
Трамп уверенно заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания Видео
07:14
Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу Видео
06:55
Карантин выходного дня – это прелюдия к тотальному локдауну мнение
Реклама
06:30
"Черные черешни": полуголая Аделина Дели взбудоражила фантазию
06:02
Эпидемия бесконтрольна: эксперт объяснил бесполезность карантина выходного дня Видео
05:25
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
04:53
Операция преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти Видео
04:22
Цены подскочили в 7-8 раз: кому и зачем надо купить пульсоксиметр Видео
03:43
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
03:01
Когда Украина вернет Донбасс: Кравчук оценил шансы и сроки Видео
02:13
Реальность намного хуже: врач шокировал числом заболевших COVID-19 украинцев Видео
01:34
Гороскоп на 15 ноября для всех: революция в жизни и рост удачливости Видео
00:55
Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье
00:37
Жители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения Видео
00:19
Что делать, если зараженный COVID-19 потерял обоняние  – советы врача Видео
13 ноября, пятница
23:59
Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19 Видео
23:45
Холостячка 1 сезон 4 выпуск 13-11-2020 - кто ушел Видео
23:45
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
Реклама
23:26
Полиция планирует рейды для контроля карантина выходного дня Видео
23:15
В Минздраве рассказали, какой эффект даст карантин выходного дня Видео
23:03
В Канаде неизвестные захватили заложников возле офиса разработчика игр
22:33
У Трампа отказались от борьбы за Аризону: стало известно о решении штаба Видео
22:28
В ТКГ заявили о "бешеном" давлении Франции и Германии на РФ Видео
22:08
Лукашенко сделал заявление о последнем сроке на посту президента Беларуси Видео
21:52
На границе Украины и РФ застрял грузовик с красной икрой Видео
21:47
Комаровский жестко высказался о карантине выходного дня Видео
21:45
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
21:39
Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Видео
21:32
"Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер
21:17
Прямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей
21:13
Тихановская объявила о создании в Беларуси народного трибунала Видео
21:13
Возвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по Донбассу Видео
20:59
Массовая волна COVID-19 в сборной Украины: матч с Германией под угрозой срыва Видео
20:50
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео Видео
20:45
Лукашенко рассказал о вопросах Путина к Беларуси из-за Украины Видео
20:39
Появились подробности о выходе 13 сезона Доктора Кто
20:13
В ВОЗ рассказали, когда Украина сможет получить вакцину от COVID-19 Видео
20:12
Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США Видео
Реклама
19:59
Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли Видео
19:59
Врачи указали на одышку, как на симптом неотложного состояния Видео
19:57
Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессии
19:46
Ученые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь Видео
19:40
"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому Видео
19:36
Нет выходных, нет карантина: во Львове горсовет принял смелое решение Видео
19:30
Мэттью Перри назвал дату начала съемок спецвыпуска
19:30
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
19:24
Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах Видео
19:21
Неповиновение мэров сыграет злую шутку со всей Украиной мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять