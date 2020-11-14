Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу

Коронавирус заразил более полумиллиона украинцев/ Фото Reuters

Коронавирусная болезнь часто сопровождается такими симптомами как скачки температуры, кашель, боль между лопатками и в груди. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский рассказал о том, стоит ли беспокоиться из-за этих проявлений болезни и что делать в таких случаях.

Советы Сильковский опубликовал на странице в Facebook.

Боль между лопатками

Если заболевший коронавирусом чувствует, что болит между лопатками, внизу спины, в области грудной клетки, это не значит, что у пациента тяжелая пневмония и нужно вызвать скорую.

"Легкие не болят. Болят мышцы вследствие вирусной интоксикации. Но это не страшно и пройдет", - отметил врач.

Скачки температуры

Не нужно паниковать, когда у больного COVID-19 происходят прыжки температуры. Это может длиться до двух недель и это нормальная реакция организма на болезнь.

"Если утром температура 36,7, а к вечеру 37,9, на следующий день нормальная, а потом 38,5, это не значит, что болезнь прогрессирует и нужно писать завещание. Температура при COVID-19 может прыгать туда-сюда примерно 2 недели, даже если в какие-то дни она уже нормальная и вы подумали, что все прошло. Это нормальная работа организма во время болезни", - заверил Сильковский.

Кашель и боль в груди

Что касается кашля, то он очищает легкие, поэтому его не нужно бояться.

"Если было покашливание и затем начался сильный кашель, а еще температура и болит грудная клетка, это не значит, что легкие распадаются и вы становитесь жертвой коронавируса. В легких много пораженных вирусом и убитых организмом клеток, от которых нужно освободиться, а на их место регенерировать новые качественные. И кашель — это естественный процесс очистки от мусора, который собрался в легких. Кашляйте на здоровье!", - написал Сильковский.

При наличии всех вышеперечисленных симптомов коронавируса врач посоветовл взять пульсоксиметр и измерить себе кислород.

"Если он 95 и выше, то успокоиться и дальше много пить, дышать свежим воздухом и двигаться. Даже если это десятый или двенадцатый день заболевания. Температура поскачет и придет в норму, боли стихнут, кашель успокоится, диарея прекратится и неестественная слабость постепенно исчезнет. А если кислород имеет тенденцию к снижению, тогда, конечно, к врачу", - резюмировал медик.

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Напомним: