Более половины коек в больницах заняты пациентами с Covid-19 – Степанов

Заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине / Фото пресс-служба Закарпатской ОГА

Число госпитализированных украинцев с диагнозом коронавирус растет каждый день - на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября.

Министр сообщил, что по состоянию на 3 октября в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.

"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", - заявил Степанов.

Глава Минздрава сообщил также, чтов связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с Covid-19.

Коронавирус в Украине