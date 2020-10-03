Более половины коек в больницах заняты пациентами с Covid-19 – Степанов

Растет число пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
Число госпитализированных украинцев с диагнозом коронавирус растет каждый день - на данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября.
Министр сообщил, что по состоянию на 3 октября в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.
"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", - заявил Степанов.
Глава Минздрава сообщил также, чтов связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с Covid-19.
Коронавирус в Украине
- По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новых диагноза COVID-19.
- По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине был обнаружен 217 661 случай заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 633. Это рекордное число новых зараженных за сутки.
- Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.
- Коронавирус 2020 убил уже третьего маленького украинца – в этот раз жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области. У мальчика была онкологическая патология.
Автор: Анна Багрий