Больницы забиты до отказа: в Минздраве назвали области, где коронавирус набрал темп

В Минздраве рассказали, в каких областях забиты больницы / УНИАН

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – ежедневно в стране фиксируют в пределах от 4 до 6 тысяч случаев заражения. При этом в больницах осталось очень мало мест. Как сообщили в Минздраве, в пяти областях Украины и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.

В Киеве же этот показатель составляет 70,9%.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом страны, готовым к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 26,7 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 168,4.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее: