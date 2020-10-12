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Больницы забиты до отказа: в Минздраве назвали области, где коронавирус набрал темп

12 октября 2020, 11:12

В столице Украины больницы заполнены на 70,9%, самая плохая ситуация на Донбассе.

больница,врач
В Минздраве рассказали, в каких областях забиты больницы / УНИАН

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – ежедневно в стране фиксируют в пределах от 4 до 6 тысяч случаев заражения. При этом в больницах осталось очень мало мест. Как сообщили в Минздраве, в пяти областях Украины и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.

В Киеве же этот показатель составляет 70,9%.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом страны, готовым к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 26,7 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 168,4.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
  • 11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября, включительно.
  • По состоянию на 12 октября в Украине официально зарегистрировали 265 454 случая заражения коронавирусом, за сутки поставили +4420 новых диагнозов Covid-19.
  • 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

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