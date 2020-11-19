Больной COVID-19 отец отдал свой кислород сыну и умер​: появились подробности

Степанов рассказал подробности скандала в больнице Белой Церкви / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса в больнице Киевской области из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.

"Давайте конкретно об этой истории. Речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви. Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по таким случаям в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии... Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 койки оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом. Завтра у меня будет больше актуальной информации", - заявил Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Степанов отметил, что по состоянию на утро, 18 ноября, в Украине обеспечена кислородом 23 751 койка. На начало эпидемии было до 3,5 тыс. коек.

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"Мы ставим целью сначала 42 тыс. коек с подведением кислорода и затем до 50 тыс.", - отмечает Степанов.

Как сообщил Главреду пациент третьей городской больницы в Белой Церкви​, который сейчас лечится от COVID-19, больница круглосуточно обеспечивает пациентов с коронавирусом кислородом.

Отметим, ранее волонтер Дана Яровая сообщила, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Волонтер написала, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: