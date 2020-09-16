Больной гриппом может слечь с Covid-19 и наоборот – израильский врач

На сегодняшний день есть случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп.
Коронавирус во всем мире активизировался, в многих странах уже вовсю готовятся к второй волне. Возросло число больных и в Украине – по состоянию на 16 сентября зафиксировано 162 660 случаев заражения. Но ситуация может ухудшиться из-за того, что начинается сезон гриппа. Уже зафиксированы случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп, заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
Об этом Бриль рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.
По его словам, вирус гриппа и COVID-19 – это два разных вируса, но уже известны случаи, когда люди, больные гриппом, подцепили также коронавирус.
"Вирус гриппа и COVID-19 – это два разных вируса. Так же как SARS – это тоже другой вид коронавируса. Это не идентичные вещи. Можно и поломать ногу, и сломать палец. Это две разные вещи. В данной ситуации то же самое. Вирус соединяется не со всеми клетками в организме. На сегодняшний день есть случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп", - рассказал врач.
По его словам, мы еще не находимся в сезоне гриппа для того, чтобы говорить об этом по полной программе.
"Но такие случаи есть", - подчеркнул Бриль.
Врач также рассказал о симптомах гриппа и коронавируса.
"Симптомы в принципе похожи. Хотя от коронавируса страдают не только легкие. Зачастую неправильно пишут "пневмония". Это не пневмония, и не атипичная пневмония, и не внебольничная пневмония, это поражение легких. Пневмония – это воспаление легких. Коронавирус – это поражение легких, не имеющее ничего общего с пневмонией. От этого и абсолютно неправильное лечение антибиотиками. Посмотрите протоколы МОЗ - антибиотик, антибиотик, антибиотик. Это глупо и преступно! Кто-то скажет, это профилактически. Но ведь это говорят люди, которые, к сожалению, не читают исследований", - объяснил медик из Израиля.
Также он добавил, что при COVID-19 идет поражение всех систем в организме – поражается и печень, и почки, отчасти это похоже на васкулит.
"Грипп – это немного другое заболевание. У него другой механизм, он из другого семейства, он вообще по-другому действует", - сказал врач.
Коронавирус 2020 и грипп – о чем говорилось ранее:
- Известный врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко заявила, что гриппом и коронавирусом практически невозможно заразиться и, соответственно, заболеть одновременно.
- Американские ученые разработали модель последовательности проявления симптомов, позволяющую отличить COVID-19 от гриппа и других коронавирусных инфекций. Согласно анализу, в среднем организм реагирует на заражение COVID-19 повышением температуры, затем появляется кашель, затем боли в мышцах, после этого начинается тошнота и/или рвота, и в финале присоединяется диарея. Грипп, согласно исследованиям, начинается с кашля, а температура повышается только на следующем этапе.