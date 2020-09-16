Больной гриппом может слечь с Covid-19 и наоборот – израильский врач

Врач заявил, что больной гриппом может заразиться коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус во всем мире активизировался, в многих странах уже вовсю готовятся к второй волне. Возросло число больных и в Украине – по состоянию на 16 сентября зафиксировано 162 660 случаев заражения. Но ситуация может ухудшиться из-за того, что начинается сезон гриппа. Уже зафиксированы случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп, заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Об этом Бриль рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

По его словам, вирус гриппа и COVID-19 – это два разных вируса, но уже известны случаи, когда люди, больные гриппом, подцепили также коронавирус.

"Вирус гриппа и COVID-19 – это два разных вируса. Так же как SARS – это тоже другой вид коронавируса. Это не идентичные вещи. Можно и поломать ногу, и сломать палец. Это две разные вещи. В данной ситуации то же самое. Вирус соединяется не со всеми клетками в организме. На сегодняшний день есть случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп", - рассказал врач.

По его словам, мы еще не находимся в сезоне гриппа для того, чтобы говорить об этом по полной программе.

"Но такие случаи есть", - подчеркнул Бриль.

Врач также рассказал о симптомах гриппа и коронавируса.

"Симптомы в принципе похожи. Хотя от коронавируса страдают не только легкие. Зачастую неправильно пишут "пневмония". Это не пневмония, и не атипичная пневмония, и не внебольничная пневмония, это поражение легких. Пневмония – это воспаление легких. Коронавирус – это поражение легких, не имеющее ничего общего с пневмонией. От этого и абсолютно неправильное лечение антибиотиками. Посмотрите протоколы МОЗ - антибиотик, антибиотик, антибиотик. Это глупо и преступно! Кто-то скажет, это профилактически. Но ведь это говорят люди, которые, к сожалению, не читают исследований", - объяснил медик из Израиля.

Также он добавил, что при COVID-19 идет поражение всех систем в организме – поражается и печень, и почки, отчасти это похоже на васкулит.

"Грипп – это немного другое заболевание. У него другой механизм, он из другого семейства, он вообще по-другому действует", - сказал врач.

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