Николай Тищенко пожаловался на "удар" коронавируса

Заболевший коронавирусом Николай Тищенко поделился, как себя чувствует / t.me/NikolayTishchenko

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко подтвердил, что у него диагностировали китайский коронавирус Covid-19, и сообщил, как себя чувствует.

Нардеп в своем канале в Telegram написал, что у него поднялась температура.

По словам политика, он чувствует себя, "как танк, которому подбили гусеницу".

"Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась… Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом…", – отметил нардеп.

Ранее СМИ, ссылаясь на сведения источника в партии Слуга народа, писали, что Николай Тищенко подхватил коронавирус.