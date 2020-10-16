Николай Тищенко пожаловался на "удар" коронавируса

Тищенко поделился, что чувствует себя, как подбитый танк.
Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко подтвердил, что у него диагностировали китайский коронавирус Covid-19, и сообщил, как себя чувствует.
Нардеп в своем канале в Telegram написал, что у него поднялась температура.
По словам политика, он чувствует себя, "как танк, которому подбили гусеницу".
"Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась… Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом…", – отметил нардеп.
Ранее СМИ, ссылаясь на сведения источника в партии Слуга народа, писали, что Николай Тищенко подхватил коронавирус.
- Справка. Николай Тищенко родился в Киеве 17 мая 1972 года. Учился в Киевском инженерно-строительном институте, специальность – инженер-механик.
- Занимался ресторанным бизнесом, был судьей в популярном кулинарном шоу, вел программу Ревизор.
- Участвовал в выборах в Верховную Раду в 2019 году от партии Слуга народа и стал нардепом – баллотировался в Святошинском районе Киева на избирательном округе №219 и получил более 30% голосов.
Автор: Екатерина Присяжнюк