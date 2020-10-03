Больной коронавирусом Трамп слег в больницу

Трампа госпитализировали / Reuters

Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп по рекомендации врачей отправлен на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани.

Об этом сообщает CNN.

"В целях предосторожности и по рекомендациям лечащего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в военно-медицинском центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней", - говорится в заявлении Макэнани.

В то же время источник CNN отмечает, что у 74-летнего Трампа поднялась температура.

Также стало известно, что Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Кроме того, глава Белого дома принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Об этом сообщил врач президента США Шон Конли.

Согласно некоторым исследованиям, такая инъекция может снизить уровень вируса в крови.

Реакция Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу послание сочувствия, пожелав ему всего наилучшего. Также он надеется, что Трамп быстро вылечится от коронавируса, пишет Reuters.

Ким Чен Ын выразил сочувствие и передал "теплый привет" Трампу и его жене.

"Он (Ким, - ред.) искренне надеется, что они (Трамп и жена, - ред.) восстановятся как можно скорее. Он надеялся, что они обязательно преодолеют это", - говорится в сообщении.

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