Больные Covid-19 стали умирать вдвое быстрее - ученые

До августа от симптомов до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней, а теперь этот период занимает неделю.
Коронавирус 2020 стал более кровожадным. Правительство Великобритании обнародовало документы об исследованиях, используемых SAGE - Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям. Последние данные свидетельствуют: во вторую волну коронавируса пациенты с его тяжелой формой стали умирать вдвое быстрее. Также ученые считают, что мутации COVID-19 повысили его заразность.
Созданная в Великобритании Сеть клинической информации о коронавирусе (CO-CIN) собрала данные о 76 700 пациентах больниц по всей Англии, Уэльсу и Шотландии. Если в период до 1 августа, сообщает Daily Mail, с момента ярких симптомов COVID-19 - кашля, температуры и потери обоняния - до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней, то теперь этот период занимает в среднем неделю. То есть тяжелые больные стали умирать быстрее.
Одно из объяснений этому, считают ученые, может быть связано с приобретенным за месяцы пандемии опытом лечения больных - теперь удается спасти большее количество пациентов, соответственно, "смертная" статистика относится к самым слабым и быстрей уходящим из жизни.
Что касается мутаций коронавируса, то британские исследователи полагают: они вряд ли влияют на тяжесть заболевания, но могут влиять на контагиозность - заразность.
Отметим, по состоянию на 24 октября в мире заразились коронавирусом 42 миллиона человек, а жертвами Covid-19 стали 1 143 467 человек.
Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.