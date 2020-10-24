Больные Covid-19 стали умирать вдвое быстрее - ученые

Больные коронавирусом стали умирать быстрее / Reuters

Коронавирус 2020 стал более кровожадным. Правительство Великобритании обнародовало документы об исследованиях, используемых SAGE - Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям. Последние данные свидетельствуют: во вторую волну коронавируса пациенты с его тяжелой формой стали умирать вдвое быстрее. Также ученые считают, что мутации COVID-19 повысили его заразность.

Созданная в Великобритании Сеть клинической информации о коронавирусе (CO-CIN) собрала данные о 76 700 пациентах больниц по всей Англии, Уэльсу и Шотландии. Если в период до 1 августа, сообщает Daily Mail, с момента ярких симптомов COVID-19 - кашля, температуры и потери обоняния - до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней, то теперь этот период занимает в среднем неделю. То есть тяжелые больные стали умирать быстрее.

Одно из объяснений этому, считают ученые, может быть связано с приобретенным за месяцы пандемии опытом лечения больных - теперь удается спасти большее количество пациентов, соответственно, "смертная" статистика относится к самым слабым и быстрей уходящим из жизни.

Что касается мутаций коронавируса, то британские исследователи полагают: они вряд ли влияют на тяжесть заболевания, но могут влиять на контагиозность - заразность.

Отметим, по состоянию на 24 октября в мире заразились коронавирусом 42 миллиона человек, а жертвами Covid-19 стали 1 143 467 человек.

Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее: