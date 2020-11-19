Больным COVID-19 нужно в больницу при одном условии – инфекционист

Больным коронавирусом необходимо ехать в больницу, если показатель насыщенности крови кислородом менее 90, предупредил врач / УНИАН

Врач-инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик сообщил, что больным, у которых диагностирован коронавирус COVID-19, стоит купить пульсоксиметр.

Больным COVID-19 нужно проверять сатурацию (насыщенность крови кислородом) – если показатель менее 90, необходимо ехать в больницу, рассказал медик РИА Мелитополь.

Собеседник подчеркнул, что от коронавируса никому не удастся спрятаться, но в 90% случаев все закончится хорошо.

"…Будьте на связи с семейным доктором, соблюдайте все его назначения. Советую купить пульсоксиметр и проверять сатурацию: если показатели менее 90, нужно ехать в больницу", – поделился инфекционист.