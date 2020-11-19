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Больным COVID-19 нужно в больницу при одном условии – инфекционист

19 ноября 2020, 09:02

При коронавирусе нужно следить за одним показателем, посоветовал врач.

Врач предупредил, что больным COVID-19 нужно ехать в больницу, если показатель насыщенности крови кислородом менее 90 – Коронавирус кислород
Больным коронавирусом необходимо ехать в больницу, если показатель насыщенности крови кислородом менее 90, предупредил врач / УНИАН

Врач-инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик сообщил, что больным, у которых диагностирован коронавирус COVID-19, стоит купить пульсоксиметр.

Больным COVID-19 нужно проверять сатурацию (насыщенность крови кислородом) – если показатель менее 90, необходимо ехать в больницу, рассказал медик РИА Мелитополь.

Собеседник подчеркнул, что от коронавируса никому не удастся спрятаться, но в 90% случаев все закончится хорошо.

"…Будьте на связи с семейным доктором, соблюдайте все его назначения. Советую купить пульсоксиметр и проверять сатурацию: если показатели менее 90, нужно ехать в больницу", – поделился инфекционист.

  • Ранее врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко говорил, что гипоксия – пониженное содержание кислорода в организме – при коронавирусе наносит вред всему телу пациента.
  • Медик предупредил, что гипоксия, в частности, влияет на развитие почечной недостаточности.

коронавирус новости Владимир Талерчик коронавирус кислород
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