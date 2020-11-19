Больным COVID-19 нужно в больницу при одном условии – инфекционист

При коронавирусе нужно следить за одним показателем, посоветовал врач.
Врач-инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик сообщил, что больным, у которых диагностирован коронавирус COVID-19, стоит купить пульсоксиметр.
Больным COVID-19 нужно проверять сатурацию (насыщенность крови кислородом) – если показатель менее 90, необходимо ехать в больницу, рассказал медик РИА Мелитополь.
Собеседник подчеркнул, что от коронавируса никому не удастся спрятаться, но в 90% случаев все закончится хорошо.
"…Будьте на связи с семейным доктором, соблюдайте все его назначения. Советую купить пульсоксиметр и проверять сатурацию: если показатели менее 90, нужно ехать в больницу", – поделился инфекционист.
- Ранее врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко говорил, что гипоксия – пониженное содержание кислорода в организме – при коронавирусе наносит вред всему телу пациента.
- Медик предупредил, что гипоксия, в частности, влияет на развитие почечной недостаточности.
Автор: Екатерина Присяжнюк