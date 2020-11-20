Больше 30 тысячи больных в сутки: врач шокировал статистикой по COVID-19

В Украине статистка по коронавирусу не соответствует действительности, считает Тарас Жиравецкий / УНИАН

В Украине в январе-феврале 2021 года ожидается пик эпидемии коронавируса, заявил известный врач Тарас Жиравецкий.

Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, ситуация в Украине с заболеванием коронавирусом только ухудшается.

"Пик должен наступить где-то в январе-феврале — тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Дальше пойдем вниз… Трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик. Даже нынешнюю статистку в 12 тысяч можно умножать на 5", — отметил врач.

При этом медик пояснил, что в Украине не все пациенты из статистики попадают в больницы.

"Даже каждый третий не попадает в стационар и не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тысячи больных в сутки у нас есть. Но коллективного иммунитета пока нет. Он наступает, когда переболеет 60−70 процентов населения", — добавил Жиравецкий.

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