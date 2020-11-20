Больше 30 тысячи больных в сутки: врач шокировал статистикой по COVID-19

Украинскую статистку по коронавирусу можно умножать на 5, считает Тарас Жиравецкий.
В Украине в январе-феврале 2021 года ожидается пик эпидемии коронавируса, заявил известный врач Тарас Жиравецкий.
Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, ситуация в Украине с заболеванием коронавирусом только ухудшается.
"Пик должен наступить где-то в январе-феврале — тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Дальше пойдем вниз… Трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик. Даже нынешнюю статистку в 12 тысяч можно умножать на 5", — отметил врач.
При этом медик пояснил, что в Украине не все пациенты из статистики попадают в больницы.
"Даже каждый третий не попадает в стационар и не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тысячи больных в сутки у нас есть. Но коллективного иммунитета пока нет. Он наступает, когда переболеет 60−70 процентов населения", — добавил Жиравецкий.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
- За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.