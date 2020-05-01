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Уже звонили и Кличко, и СБУ: мэр Черкасс ответил на привет Зеленского

1 мая 2020, 22:14

Анатолий Бондаренко по-прежнему уверен, что его решение об открытии маленьких магазинов было правильным.

Бондаренко ответил на привет Зеленского
Бондаренко ответил на привет Зеленского / УНИАН

В Украине продолжается эпопея с обменом приветами между городской властью Черкасс и первыми лицами страны. После того, как "пламенный привет" мэру Черкасс передал президент Владимир Зеленский – городской голова Анатолий Бондаренко тоже позволил себе покритиковать первые лица государства.

"Я думал, что президент передаст привет Эпицентру, который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти", – заявил Бондаренко в интервью изданию Страна.

И риторически поинтересовался, стоит ли ему расценивать подобные приветы как угрозы. При этом он уверен, что такие действия – это вмешательство в органы местного самоуправления.

Читайте такжеМэр Черкасс наехал на Авакова из-за работы ЭпицентраОн по-прежнему уверен, что его решение об открытии маленьких магазинов было правильным.

"То, что мы на сегодняшний день возобновили работу небольших строительных магазинов, наоборот поможет предотвратить количество заболевших коронавирусом, так как только сегодня я насчитал возле Эпицентра 178 машин и сотни людей", – пояснил Бондаренко.

Глава Черкасс также рассказал, что представители правительства или Офиса президента ему не звонили – хотя резонанс вокруг его решения поднялся знатный.

"И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными… Никто мне из Кабмина или ОП не звонил, но спустя полторы суток объявился глава ОГА. Звонил мэр Киева Виталий Кличко. Говорил, что ему звонил премьер-министр Шмыгаль и просил потерпеть. Он не убеждал меня, просто сказал слова поддержки и передал привет от премьера", – сообщил чиновник.

Причем практику подобных приветов он считает порочной.

"Вы мне скажите, до чего мы дожили? Министр здравоохранения приезжает в город и не посещает местную власть, не приглашают никого на встречу, но зато нам передают приветы в Фейсбуке и Твиттере", – резюмировал Бондаренко.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков пригрозил властям Черкасс, где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина. За это его самого раскритиковали в сети.

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