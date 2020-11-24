Борьба с COVID-19 в Украине: в Минздраве намерены изменить систему слежения за больными

Новая концепция по отслеживанию больных коронавирусом - это правильное решение, - Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения намерено предложить ряд изменений в украинское законодательство с целью запуска приложения, задачей которого станет отслеживание заболевших COVID-19 в Украине. Работа приложения положительно оценивается на примере азиатских стран.

Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV , для начала работы данного приложения следует внести изменения в законы. Концепция будет обсуждаться, однако ее реализация – это правильный путь, что доказывает ситуация в азиатских странах.

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заверил Степанов.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки

На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ряде цифровых решений, задачей которых является борьба с распространением коронавирусной инфекции. В скором времени такие меры будут реализованы.

Власти планируют цифровизировать сбор сведений, фактов и подозрений о случаях COVID-19 и усовершенствовать работу программы Дій вдома, в которой могут появиться автоматические штрафы за нарушение самоизоляции.

Коронавирус в Украине