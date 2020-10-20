Британский эксперт рассказал, поможет ли вакцина избавить мир от Covid-19

Вакцина против Covid-19 не уничтожит болезнь полностью / Reuters

На разработку вакцин нужно не менее пяти лет, а чтобы разработать препарат с нуля в среднем нужно потратить 10 лет. И хотя новые технологии помогли сократить этот промежуток времени, вакцина против коронавируса не станет широко доступной к весне 2021 года.

Такое мнение высказал главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, сообщает The Guardian.

Ученый отметил, что исследования показали - ряд вакцин против коронавируса вызывают антитела. Однако еще нужно пройти долгий путь, прежде чем препарат станет широко доступным. По его мнению, хотя дозы вакцин могут быть доступны раньше, вряд ли они будут развернуты для использования до весны 2021 года.

Валланс также отметил, что вряд ли коронавирус может быть полностью ликвидирован. Он привел в пример оспу – единственное заболевание, которое когда-то было искоренено. Но для этого понадобилась высокоэффективная вакцина.

"Вполне вероятно, что эта болезнь (коронавирус, - ред.) будет циркулировать и станет эндемической", — сказал советник правительства Великобритании и добавил, что коронавирус будет напоминать ежегодный грипп.

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