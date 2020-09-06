Будет как в Италии: врач дал прогноз относительно эпидемии Covid-19 в Украине

Медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, которому смогут помочь.
Учебные заведения в Украине могут закрыться на карантин уже в конце сентября, а ситуация с коронавирусом в стране с каждым месяцем будет ухудшаться.
Такой прогноз озвучил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, передает Главком.
Эксперт отметил, что дети являются одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19.
"В ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", – считает Александрин.
Читайте такжеКоронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детейКроме того врач акцентировал внимание на еще одной проблеме - внутриколлективных вспышках коронавируса.
"Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, и через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка", – отметил врач.
По прогнозу Александрина, существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев.
"Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября – в начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", – добавил инфекционист.
Коронавирус в Украине 5 сентября
По состоянию на 5 сентября в Украине официально зарегистрировали 133 787 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в Украине поставили +2836 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 2811 граждан, за сутки скончались +50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили болезнь за сутки 1036 человек, всего – 61 649.
Напомним:
- С июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое. Об этом 5 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
- Правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.
- 4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует повторно вводить максимально жесткий карантин в Украине.