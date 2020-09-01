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Будет ли новая вспышка COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как избежать опасности

1 сентября 2020, 13:51

Сценарий США, Бразилии и Индии показывает, что резкий всплеск коронавирусной инфекции может повториться в любой стране, утверждает Виктор Ляшко.

Ляшко
В Украине не было первой волны коронавируса, нет и второй - Ляшко / УНИАН

Коронавирусная инфекция является очень опасной болезнью, к которой ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно. На территории Украины нет второй волны COVID-19, как ранее не было и первой. Никто не знает, как будут развиваться события в дальнейшем, однако при условии соблюдения карантина стремительный рост заболевания удастся сдержать. В противном случае страна может столкнуться с негативными последствиями.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ТСН.

По его словам, нельзя исключать сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Наблюдения демонстрируют, что вспышка COVID-19 может произойти в любой стране в случае пренебрежения противоэпидемиологическими мероприятиями.

"Это очень коварный вирус. Опыт его распространения в соединенных Штатах Америки, в Бразилии, в Индии показывает, что сценарий может повториться в любой стране, если есть легкомысленное отношение к такой болезни, как коронавирусная инфекция", - утверждает чиновник.Читайте такжеОстановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин

Также он отметил, что в западной Европе вторая волна коронавирусной инфекции уже на старте – в Украине не было ни первой, ни второй волны COVID-19.

"Сегодня мы видим, как в Испании и Франции, в Германии сейчас — начинается вторая волна. У нас второй волны нет, поскольку у нас не было первой волны. Мы обещали людям, мы говорили, что внедряем карантинные меры для того, чтобы у нас не было стремительного роста количества случаев. У нас растянуто во времени, но достаточно длительный процесс растянутого во времени количества", - сказал Ляшко, акцентировав внимание на том, что на территории Украины нет резкого и стремительного всплеска заболевания.

Как утверждает санврач, дальнейшая динамика течения заболевания неизвестна, но при условии соблюдения мероприятий адаптивного карантина, Украине удастся избежать вспышки коронавирусной инфекции. Однако в ином случае страну ожидает противоположный сценарий.Читайте такжеУкраина изменила правила въезда: в Минздраве показали новый список красной и зеленой зон

"Если все скажут, что все "карантин, стоп", потому что всем надоело, то могут быть негативные последствия в плане госпитализации людей в больницы, потому что может быть вспышка, до тех пор, пока не появится вакцина или специфический препарат", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, за последние 24 часа на территории Украины зарегистрировано 2088 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране 123 303 прецедента заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 1 сентября, Киев, Киевская область, и еще 16 регионов не готовы к ослаблению карантина. Заболеваемость в украинских областях превышает оптимальные показатели Минздрава по критериям заражения.

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