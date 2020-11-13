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Будут ли украинцы соблюдать карантин: врач оценила шансы

13 ноября 2020, 04:20

Если правильно посещать тот же супермаркет, то можно себя уберечь от риска заражения, считает Евгения Менжулина.

карантин в Украине
В Украине ввели карантин выходного дня / УНИАН

Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, необязательно вводить карантин - достаточного того, чтобы люди соблюдали масочный режим и придерживались норм гигиены.

Об этом заявила инфекционист Евгения Менжулина в эфире канала Украина 24.

По ее словам, заражение коронавирусом в основном приобретает характер очаговости – инфицируются на рабочих местах, в тесных коллективах, семьях.

"Если правильно посещать тот же супермаркет, и при этом не толпиться на кассе, у корзины со скидочным товаром, то можно себя уберечь от риска заражения, при этом носить маску как положено, а не где-то там на лбу, подбородке", - сказала Менжулина.

Инфекционист считает, что если будет введен жесткий карантин, то украинцы вряд ли будут его соблюдать.

"Глядя на ту ситуацию, которая была весной, мы видим, что население Украины пережило это с большим трудом, многие потеряли рабочие места, финансирование, для некоторых этот карантин стал, не хочу говорить фатальным, но тем не менее. Повторить такой же "подвиг" - я не уверена, что население захочет к этому вернуться и будет действительно соблюдать все эти предписания и нормы тотального карантина", - считает врач.

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Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на четверг, 12 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 500 865 человек. За сутки заразились еще +11 057 человек, в том числе 428 детей и 564 медработника.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.​
  • Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
  • Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что карантин выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

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