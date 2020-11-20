​Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в МОЗ рассказали детали

Как будут вакцинировать украинцев от коронавируса / УНИАН

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируется вакцинальная сессия, которая будет рассчитываться от приоритетных групп людей. Сейчас Минздрав просчитывает, как и в каких кабинетах прививки будут проведены.

При этом, в Минздраве пока не знают, нужно ли будет вакцинировать тех, кто переболел COVID-19.

"Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у переболевших и сколько будет держаться иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается" , - сказал Ляшко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

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По словам Ляшко, для того, чтобы забыть об эпидемии в Украине и помочь миру преодолеть пандемию, в стране необходимо охватить прививками более 40 миллионов населения. В то же время Ляшко отметил, что 20% доз вакцины страна должна получить бесплатно. Далее вакцину собираются покупать, чтобы закупить ее для покрытия как минимум 20 миллионов населения Украины.

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