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Бунт из-за карантина: в Минздраве решили, что делать с мэрами городов красной зоны

10 сентября 2020, 20:56

Глава Минздрава Максим Степанов уже провел телефонные переговоры с мэрами.

Степанов
Невыполнение карантина несет большие угрозы для здоровья украинцев - Степанов/ УНИАН

Ненадлежащее отношение к карантинным мерам во время эпидемии COVID-19 в Украине может спровоцировать очень серьезную угрозу здоровью людей. В процессе диалога с мэрами городов нужно найти точки соприкосновения и договориться о том, как выполнять требования карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 10 сентября, в Киеве.

По его словам, он намерен провести совещание, в рамках которого пройдут переговоры с градоначальниками украинских города. С некоторыми из них чиновник уже поговорил по телефону.

"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мерам в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - сказал Степанов, выразив надежду, что с мэрами договориться все-таки получится.Читайте такжеСрыв карантина в "красной зоне": что грозит бунтующим регионам

Министр акцентировал внимание на том, что центральная власть и органы местного самоуправления должны придти к консенсусу, чтобы появились возможности для скорейшего преодоления коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Украины.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом нужно выполнять эти противоэпидемические меры ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - подчеркнул Степанов.

Напомним, комиссия ТЭБ и ЧС еженедельно пересматривает эпидемиологическую ситуацию в регионах Украины. Исходя из данных по заболеваемости коронавирусом, выносится решение, в какую из зон – зеленую, желтую, оранжевую или красную – попадет область, город или район.

В Ивано-Франковске, который находится в красной эпидемиологической зоне, городской совет подал в суд на правительство с целью признания недействительным постановления Кабмина о разделении страны на эпидемиологические зоны.

Местные власти в Тернополе отказались выполнять требования Кабмина по ужесточению карантина и заявили, что в городе не допустят "транспортной и экономической блокады".

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