УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина

13 ноября 2020, 19:12

Вслед за другими городами, Житомир отказался вводит карантин выходного дня.

В Украине начался бунт против карантина выходного дня / УНИАН

​Городские власти Житомира отказались вводить карантин выходного дня в городе. По словам городского головы, такие меры не повлияют на общую ситуацию с больными по стране.​

"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - сообщил мэр Сергей Сухомлин в Facebook.​

В то же время он рассказал, что в Житомире избирательно протестировали работников горсовета на наличие антител и обнаружили, что 16 человек из 40 переболели COVID-19.

Читайте такжеСрыв карантина: Кабмин поставил жесткое условие бунтующим городам

На следующей неделе планируется произвести тестирование всем работникам школ.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине начались акции протеста против решения Кабмина ввести в стране карантин выходного дня.
  • Мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
  • Также решение Кабмина не поддержал и мэр Николаева. Он опасается, что карантин выходного дня сильно ударит по городскому бюджету.
  • По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине. Местная власть считает, что новые ограничения только навредят бизнесу.

Новости Житомира коронавирус в Украине карантин выходного дня
Сейчас вы просматриваете новость «Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать "Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства
Следующий материал

Последние новости

19:24
Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах
19:21
Неповиновение мэров сыграет злую шутку со всей Украиной мнение
19:18
"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому Видео
19:12
Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина Видео
19:11
Лукашенко разразился новой угрозой в адрес Украины
Реклама
19:02
"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах
18:55
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео Видео
18:54
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
18:53
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
18:50
"Не с женой, а со Стефанчуком": Богдан дал советы Разумкову по лечению Covid-19
18:49
Врач назвал две вещи, которые спасут украинцев от COVID-19​ Видео
18:38
Новая Конституция и уход из власти: Лукашенко анонсировал заявление Видео
18:33
К чему снятся яйца: о чем говорит сон-предупреждение Видео
18:24
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
18:19
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
18:14
Россия просит Азербайджан и Армению пустить ООН в Карабах Видео
18:12
Кровавая резня в Эфиопии: погибли сотни мирных жителей
18:08
В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​ Видео
17:45
Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности Видео
17:42
Киберпанк 2077 – в новом выпуске Night City Wire расскажут про героя Киану Ривза Видео
Реклама
17:31
В Тернополе из-за карантина выходного дня ресторан назвали монастырем Видео
17:26
Лукашенко прокомментировал смерть избитого активиста в Беларуси Видео
17:20
Лукашенко сделал жесткое заявление о выборах президента и передаче власти Видео
17:09
"Удачное платье": жена Димы Комарова впечатлила красотой
17:01
"Мясо, матюки и убийства": в Steam стартовала масштабная распродажа файтингов
16:58
Генерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем
16:50
Тихановская объявила о новых планах свержения Лукашенко Видео
16:33
​Главный врач Феофании назвал сумму лечения Зеленского​ от COVID-19 Видео
16:22
Сколько мужчин жалеет, что женились - раскрыли удивительные результаты опросов
16:17
Аналитик объяснил, что нужно для силового освобождения Донбасса
15:58
Россия и боевики "ЛДНР" вербуют на Донбассе людей для отправки в Карабах – разведка Видео
15:46
Первые подробности iPhone SE 3 – когда выйдет и что ожидать
15:42
"Пока остановка не будет последней": что постил устроивший смертельное ДТП в Киеве лихач Видео
15:41
Фолиевая кислота: симптомы дефицита в организме Видео
15:27
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
15:02
Кравчук раскрыл план по возврату Украиной границы на Донбассе Видео
14:54
Как быстро похудеть: 3 революционных шага Видео
14:38
Рэп не умрёт даже в 2077 году: хип-хоп-дуэт Run the Jewels выпустил саундтрек для Cyberpunk 2077 Видео
14:34
Огненный протест: в Карабахе жгут дома после победы Азербайджана Видео
14:33
Срыв карантина: Кабмин поставил жесткое условие бунтующим городам Видео
Реклама
13:59
Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске
13:50
В Instagram большие изменения – куча новых вкладок и возможностей
13:49
Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями Видео
13:44
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
13:43
Влад Яма открыл в себе новый талант и победил профессионального спортсмена
13:40
"Кипучая личная жизнь": водному знаку Зодиака прогнозируют купание в обожании
13:33
Трамп прекратил исполнять обязанности президента США – The Washington Post Видео
13:02
Разваливался прямо в воздухе: в РФ произошло ЧП с украинским самолетом Видео
12:57
Перемирие в Карабахе: у Путина назвали главную ошибку Турции Видео
12:56
"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять