Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина

В Украине начался бунт против карантина выходного дня / УНИАН

​Городские власти Житомира отказались вводить карантин выходного дня в городе. По словам городского головы, такие меры не повлияют на общую ситуацию с больными по стране.​

"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - сообщил мэр Сергей Сухомлин в Facebook.​

В то же время он рассказал, что в Житомире избирательно протестировали работников горсовета на наличие антител и обнаружили, что 16 человек из 40 переболели COVID-19.

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На следующей неделе планируется произвести тестирование всем работникам школ.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред: