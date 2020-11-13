Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина

Вслед за другими городами, Житомир отказался вводит карантин выходного дня.
Городские власти Житомира отказались вводить карантин выходного дня в городе. По словам городского головы, такие меры не повлияют на общую ситуацию с больными по стране.
"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - сообщил мэр Сергей Сухомлин в Facebook.
В то же время он рассказал, что в Житомире избирательно протестировали работников горсовета на наличие антител и обнаружили, что 16 человек из 40 переболели COVID-19.
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На следующей неделе планируется произвести тестирование всем работникам школ.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине начались акции протеста против решения Кабмина ввести в стране карантин выходного дня.
- Мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- Также решение Кабмина не поддержал и мэр Николаева. Он опасается, что карантин выходного дня сильно ударит по городскому бюджету.
- По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине. Местная власть считает, что новые ограничения только навредят бизнесу.
Автор: Мария Тупик