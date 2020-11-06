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Была заразна 70 дней: в США нашли уникальную пациентку с COVID-19

6 ноября 2020, 00:33

Большинство инфицированных SARS-CoV-2 активно распространяют вирус в течение примерно 8 дней.

коронавирус, маска
У женщины не было никаких симптомов коронавируса / Фото pixabay.com

В США нашли 71-летнюю женщину, которая в течение как минимум 105 дней была инфицирована коронавирусом 2020, при этом у нее не было никаких симптомов COVID-19.

Уникальность этой пациентки в том, что даже через 70 дней после ее первого положительного теста женщина все еще выделяла инфекционные частицы SARS-CoV-2. Это самый длительный случай распространения коронавиуса на сегодняшний день, передает журнал Cell.

Отмечается, что большинство инфицированных SARS-CoV-2 активно распространяют вирус в течение примерно 8 дней.

Исследователи из Национальных институтов здравоохранения США (NIH) сообщили, что у 71-летней женщины была лейкемия и ослабленный иммунитет.

Пациентка проживала в реабилитационном центре, где произошла вспышка COVID-19. Инфекцию у нее обнаружили, когда она попала в больницу из-за тяжелой анемии, связанной с хроническим лимфолейкозом. После этого врачи взяли у нее десятки тестов ПЦР из носоглотки и каждый раз обнаруживали там вирус.

"Когда мы начали это исследование, мы мало знали о возможной продолжительности распространения вируса. Мы ожидали, что такое длительное распространение возможно, но ранее об этом никогда не сообщалось", - рассказал руководитель исследования, вирусолог из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Винсент Мюнстер.

Исследователи полагают, что пациентка оставалась заразной так долго, потому что ее ослабленная иммунная система не сопротивлялась вирусу. Анализы крови показали, что у нее так и не начали вырабатываться антитела. Поэтому в какой-то момент медики приняли решение лечить ее переливанием плазмы пациентов, которые переболели коронавирусом. Именно это и помогло удалить вирус из ее организма.

Удивительно, что несмотря на полное отсутствие иммунного ответа у женщины так и не развились симптомы COVID-19.

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  • Ранее выяснилось, что ученые ошиблись с размером капли коронавируса, который учитывался при определении безопасной дистанции, на которой коронавирус не зацепит человека, который находится рядом с зараженным COVID-19.
  • Врачи утверждают, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить COVID-19. В то же время если носить медицинскую маску неправильно, то заразиться коронавирусом вполне реально.
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