Цена Covid-19: во сколько Порошенко обходится лечение и какие ему грозят осложнения

Коронавирус у Порошенко - сколько стоит лечение и что грозит политику / УНИАН

О том, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно еще в конце сентября.

Как умудрился заболеть экс-президент, во сколько ему обходится лечение и какие могут быть осложнения после Covid-19 у Порошенко, выяснили журналисты.

Коронавирус в Порошенко: хронология болезни

29 сентября Порошенко сообщил, что прерывает поездки по регионам, так как заразился коронавирусом.

При этом во время предвыборного турне по областям уже, видимо, больной коронавирусом Порошенко встречался с большим количеством человек – от работников предприятий до священников. Судя по видео и фото со встреч, политик со многими сторонниками общался без маски и пожимал им руку без перчаток.

Петр Порошенко во время тура снимал маску и игнорировал соцдистанцию / facebook.com/petroporoshenko

Порошенко собирался лечиться дома. Однако уже 3 октября 2020 Порошенко госпитализировали в одну из клиник Киева. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

7 октября Марина Порошенко объявила, что зараженному Covid-19 Порошенко стало хуже.

"У него (Порошенко, - ред.) – двустороннее воспаление легких. К сожалению, ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала супруга экс-президента.

Читайте такжеЖена Порошенко рассказала, почему ее дети говорят по-русски

Где лечится Петр Порошенко

Как пишет Страна, Петр Порошенко вместе с дочерью Евгенией проходят лечение в частной клинике "Оберіг" (улица Зоологическая).

Сутки в одноместной палате обходятся в 11 500 грн – без учета медикаментов.

За эту цену пациентам предоставляется трехразовое питание и WI-FI. Двухместная палата обойдется в 9 500 грн/сутки с человека.

Депозит на прохождение лечения здесь составляет 50 000 гривен (это единоразовый платеж).

Какие осложнения грозят Порошенко

Густая кровь, о которой сообщала Марина Порошенко – это достаточно тревожный симптом у больных коронавирусом. Он повышает риск сердечных приступов и инсультов, а также может привести к образованию тромбов.

Читайте такжеМедик развенчал популярный миф о детях и коронавирусеКроме того, Петр Порошенко болен диабетом – а это еще один фактор риска при заболевании Covid-19.

У диабетиков коронавирус часто провоцирует цитокиновый шторм: в организме запускается цепная реакция воспалительных процессов, которые могут привести к полиорганной недостаточности и смерти.

"Есть ли у Петра Порошенко подобные проблемы – пока неизвестно. Но учитывая его диабет, в группу риска экс-президент входит", – констатирует издание.

Коронавирус в Украине: последние новости