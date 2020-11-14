Цены подскочили в 7-8 раз: кому и зачем надо купить пульсоксиметр

Цены на пульсоксиметры в Украине взлетели - надо ли купить и кому / nice-price.com.ua

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 787 человек, общее число инфицированных достигло 512 652 человек.

Один из симптомов коронавируса – низкий уровень насыщения крови кислородом. Чтобы его измерить – и нужны пульсоксиметры. Однако цены на пульсоксиметры в Украине в последние время резко взлетели.

Если недавно купить пульсоксиметр в Киеве можно было за 200 грн – то сейчас его стоимость варьируется от 500 до 1495 грн, пишет Обозреватель. Это при том, что заказать пульсоксиметр в Китае можно и вовсе за 100 грн.

Стоит ли держать пульсоксиметр в домашней аптечке, объяснила одна из ведущих врачей-инфекционистов Харьковской области Инна Андрусович.

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Она добавила, что не нашла разницы между пульсоксиметром, что купила в Украине – и его аналогом из Китая.

Норма насыщения крови кислородом – это 98-100%. Если показатель падает до 93%, то уже нужна кислородная маска. В то же время сейчас в украинских больницах (из-за нехватки кислорода) кислородные маски дают при 85%.

"Если сатурация нормальная, даже при высокой температуре, если даже человек себя плохо чувствует, тогда можно быть дома и дальше проверять показатели в динамике", – добавила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

Она считает, что пульсоксиметр и градусник должны быть в каждой домашней аптечке.

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