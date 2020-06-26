Чат с вирусологом Аллой Мироненко: почему Covid-19 не отступает и нужно ли в Украине ужесточать карантин

Алла Мироненко / Главред

1 июля, в 19.00, на сайте Главред состоится чат с вирусологом, заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Аллой Мироненко.

В ходе чата вы сможете узнать у ведущего вирусолога Украины, почему ежедневно растет количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашей стране, насколько целесообразно ужесточать карантин в нынешних условиях, а также когда Covid-19 может отступить и позволить вернуться к нормальной жизни.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей Главреда и задать ей все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.