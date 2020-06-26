УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Чат с вирусологом Аллой Мироненко: почему Covid-19 не отступает и нужно ли в Украине ужесточать карантин

Чат в Главреде

26 июня 2020, 10:23
Алла Мироненко
Алла Мироненко / Главред

1 июля, в 19.00, на сайте Главред состоится чат с вирусологом, заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Аллой Мироненко.

В ходе чата вы сможете узнать у ведущего вирусолога Украины, почему ежедневно растет количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашей стране, насколько целесообразно ужесточать карантин в нынешних условиях, а также когда Covid-19 может отступить и позволить вернуться к нормальной жизни.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей Главреда и задать ей все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

чат Главреда Алла Мироненко вирусолог коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Чат с вирусологом Аллой Мироненко: почему Covid-19 не отступает и нужно ли в Украине ужесточать карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:33
Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве сделали заявление о работе транспорта и супермаркетов
10:23
Чат с вирусологом Аллой Мироненко: почему Covid-19 не отступает и нужно ли в Украине ужесточать карантин
10:05
Как похудеть быстро: названы 3 научные теории
10:00
Астролог назвал "черные дни" июля: что грозит
09:56
Евросоюз может ударить санкциями по США: СМИ назвали причину
09:41
Украинские партии все больше напоминают бездумные секты мнение
09:35
Слобожанская таможня незаконно заблокировала работу перевозчика "МДК Экспресс"
09:25
Коронавирус в Украине и мире на 26 июня: количество больных подскочило Видео
09:19
Тренировка спины: упражнения против боли
08:49
Новые антирекорды: коронавирус в Украине за сутки нашли у более тысячи человек Видео
08:45
Польша возобновляет авиарейсы в Украину: названа дата и направления
08:36
Украина - страна с памятью рыбки Дори мнение
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
07:32
Украина в "зеленом" списке: СМИ назвали страны, для которых ЕС откроет границы
07:13
Время упущено: эксперт предупредила о рисках стремительного распространения COVID-19 Видео
06:54
Почему Зеленскому выгодно распустить Верховную Раду мнение
06:35
До 22% за транспортировку газа: как вырастут платежки в Украине с июля Видео
06:09
Астрологический прогноз на июль-2020: финал коридора затмений и начало полугодия революций
05:40
Врач раскрыла тяжелую побочку пандемии коронавируса Видео
05:38
Чат с экологом Владимиром Борейко: почему горят чернобыльские леса и тонет Прикарпатье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять