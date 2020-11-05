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Чего ждать от коронавируса зимой: врач дал неутешительный прогноз для Украины

5 ноября 2020, 00:47

Одновременное заболевание и коронавирусом, и гриппом в 6 раз повышает смертность.

Коронавирус
Коронавирус будет продолжать заражать и убивать украинцев, прогнозирует врач / Фото Reuters

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль сделал неутешительный прогноз для Украины - число зараженных коронавирусом в нашей стране зимой будет расти. Этому поспособствует ряд объективных и субъективных причин.

Об этом он заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать роста, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Тут вопрос не в том, как вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то", - отметил врач.

Бриль уточнил, что на процесс роста заболеваемости коронавирусом в Украине повлияет состояние людей и общее состояние заболеваемости в момент морозов. При этом одновременное заболевание человека и коронавирусом, и гриппом приводит к тому, что оно протекает тяжелее, а также в 6 раз повышает смертность.

"Поэтому мы можем только прогнозировать, как поведут себя люди", – заметил он.

"Общаясь со своими друзьями, я говорю: это же вы убиваете людей (...) потому что вместо того, чтобы рассуждать о том, что полезно или не полезно, о том, что другие не носят, ты не надел маску", - добавил медик.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Коронавирус 2020 ставит новые рекорды в Украине. По состоянию на среду, 4 ноября, заразились еще 9 524 человека - это рекордное число новых диагнозов за сутки. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 420 617 человек.
  • Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 7 731 человек. За сутки умерли еще 199 пациентов. Это еще один рекордный показатель для Украины.
  • Выздоровели с начала эпидемии 176 404 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 7 536 украинцев - это рекордное число выздоровевших.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже в ближайшее время могут ввести карантин выходного дня.

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