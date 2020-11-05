Чего ждать от коронавируса зимой: врач дал неутешительный прогноз для Украины

Одновременное заболевание и коронавирусом, и гриппом в 6 раз повышает смертность.
Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль сделал неутешительный прогноз для Украины - число зараженных коронавирусом в нашей стране зимой будет расти. Этому поспособствует ряд объективных и субъективных причин.
Об этом он заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.
"Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать роста, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Тут вопрос не в том, как вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то", - отметил врач.
Бриль уточнил, что на процесс роста заболеваемости коронавирусом в Украине повлияет состояние людей и общее состояние заболеваемости в момент морозов. При этом одновременное заболевание человека и коронавирусом, и гриппом приводит к тому, что оно протекает тяжелее, а также в 6 раз повышает смертность.
"Поэтому мы можем только прогнозировать, как поведут себя люди", – заметил он.
"Общаясь со своими друзьями, я говорю: это же вы убиваете людей (...) потому что вместо того, чтобы рассуждать о том, что полезно или не полезно, о том, что другие не носят, ты не надел маску", - добавил медик.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
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