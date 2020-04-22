Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях

Коронавирус может спровоцировать масcовый голод / pixabay.com

Человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса COVID-19. Для того чтобы этого избежать, нужно обеспечить продовольственную безопасность. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, эта проблема может настигнуть человечество уже очень скоро.

"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов уже через несколько месяцев", – цитируют слова Бизли на сайте Организации Объединенных Наций.

Чтобы избежать массового голода, нужно предпринять ряд мер. В частности, Бизли попросил всех участников боевых действий предоставить к территориям беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, по его словам, необходимо вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, которые обеспечат движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

Бизли поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, указав, что сейчас важно не допустить дефицита финансирования, перебоев в торговле и потери доступа к голодающему населению.

"Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро", – резюмировал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Напомним, по состоянию на 6 утра среды, 22 апреля, в мире зарегистрировали 2 564 038 случаев заражения коронавирусом - за сутки число инфицированных возрасло на более 87 тысяч человек. При этом 177 424 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 170 297).

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 824 889. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 45 042 человека. На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания, на третьем месте - Италия.