УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях

22 апреля 2020, 08:55

Серьезная проблема может настигнуть человечество уже очень скоро.

коронавирус
Коронавирус может спровоцировать масcовый голод / pixabay.com

Человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса COVID-19. Для того чтобы этого избежать, нужно обеспечить продовольственную безопасность. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, эта проблема может настигнуть человечество уже очень скоро.

"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов уже через несколько месяцев", – цитируют слова Бизли на сайте Организации Объединенных Наций.

Чтобы избежать массового голода, нужно предпринять ряд мер. В частности, Бизли попросил всех участников боевых действий предоставить к территориям беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, по его словам, необходимо вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, которые обеспечат движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

Бизли поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, указав, что сейчас важно не допустить дефицита финансирования, перебоев в торговле и потери доступа к голодающему населению.

"Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро", – резюмировал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Напомним,  по состоянию на 6 утра среды,  22 апреля, в мире зарегистрировали 2 564 038 случаев заражения коронавирусом - за сутки число инфицированных возрасло на более 87 тысяч человек. При этом 177 424 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 170 297). 

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 824 889. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 45 042 человека. На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания, на третьем месте - Италия.

коронавирус коронавирус новости ООН голод новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:28
Коронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек
09:11
"Лучше любых сладостей": с чем пить чай Видео
09:06
Коронавирус добьет США зимой Видео
08:55
Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях
08:45
Комаровский объяснил, чего не должно быть в еде младенцев
08:38
Ответит ли Китай за коронавирусный ад мнение
08:32
Самая кровавая стрельба в истории Канады: погибших стало еще больше Видео
08:17
Гороскоп на 22 апреля всех знаков Зодиака: внутреннее богатство и любовные сюрпризы Видео
07:59
Карантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспорт
07:33
Коронавирус в Украине: Шмыгаль назвал условия открытия границы
07:04
Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные
07:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
06:54
России осталось недолго: как цены на нефть ломают хребет экономике РФ мнение
06:32
Голая ангел Victoria's Secret развратно изогнулась на пикантном фото
06:09
Гороскоп на завтра: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены Видео
05:44
Маникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото Фото
05:13
"Падение планеты": астролог сказала, кому не избежать перемен
04:47
З Днем ангела Вадима – привітання та листівки феєричні
04:23
В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото Фото
03:55
"Вареник спалила, потекла": Марьяна Ро взбудоражила интимными фото Фото
03:16
Эксперты рассказали, как правильного готовиться к анальному сексу
02:40
Что можно есть при пневмонии и что категорически нельзя Видео
02:03
Именины Вадима: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
01:36
В Украине запрещен: врач рассказал об эффективном методе лечения COVID-19
01:21
22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря Видео
00:52
Чтобы не заскучали: топ-3 совета, легко разнообразящие секс
00:24
"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студии Видео
21 апреля, вторник
23:59
Украинцам дали рекомендации по планированию летнего отпуска Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля
23:38
В Кабмине пояснили, как из-за УПЦ МП могут продлить карантин Видео
23:20
Маникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фото Фото
23:16
В Киеве воздух стал чище: эксперты дали прогноз на неделю Видео
23:08
Ученые выяснили, у кого из переболевших Covid-19 не вырабатывается иммунитет Видео
22:56
Трамп отменил грин-карты из-за пандемии коронавируса Видео
22:29
Обвал цен на нефть стал позором для России - Financial Times Видео
22:19
Назван необычный способ передачи коронавируса Видео
22:15
Порноактриса из Игры престолов снялась в сексуальном белье Фото
22:00
Названы три источника счастья для человека Видео
21:45
Дешевая нефть не спасет кукурузник "Украина" мнение
21:38
Врач дал важные советы для сердечников во время эпидемии коронавируса Видео
21:00
Go-A сыграют онлайн-концерт на центральном канале Видео
20:55
Отец и бабушка в реанимации: на Буковине умерли молодые братья с Covid-19 Фото Видео
20:54
"Не надо врать": волонтер обвинила нардепа Тищенко в угрозах и бездействии
20:53
Карантин в метро: когда украинцев пустят в подземку – названо условие Видео
20:11
"Ильич бы вам, бл*дям, показал": в России Ленин призывает россиян соблюдать карантин Видео
20:05
Новый фильм Голодные игры скоро выходит в прокат
19:44
Шокин рассказал, как его "продал Порошенко"
19:20
"Ощущение апокалипсиса": уничтоженную пожаром территорию Чернобыля сняли с дрона Видео
19:02
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на май 2020
18:04
"Не может говорить": вскрылась правда о состоянии Надежды Бабкиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять