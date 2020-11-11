Чем отличается коронавирус от простуды, гриппа и аллергии: основные признаки

Чем отличается коронавирус от простуды, гриппа и аллергии / УНИАН

Китайский коронавирус похож своими симптомами с простудами, гриппом либо аллергией. Однако есть конкретные признаки, которые помогут отличить COVID-19 от этих заболеваний, разница все же есть.

Об этом сообщает портал Uamedical со ссылкой на новые исследование медиков. Они говорят, что важны не только сами симптомы, но и скорость их проявления, а также продолжительность.

Во-первых, COVID-19, грипп и простуда имеют разный инкубационный период. При инфицировании коронавирусом процесс поражения организма происходит медленнее, чем при гриппе. В среднем COVID-19 проявляет себя через пять дней после попадания в организм. Однако есть и случаи двухдневного и двухнедельного инкубационного периода коронавируса.

Кроме того, грипп поражает организм в течение суток или двух после контакта с патогеном. Но и проходит болезнь быстрее, чем COVID-19. Далее ‒ большинство пациентов выздоравливают менее чем за две недели (а порой и через несколько дней).

Простуда также проявляется быстро (один-два дня), но симптомы появляются постепенно, как и при коронавирусе. Кроме того, простудой тоже можно болеть дольше ‒ до двух недель.

Проще всего, говорят медики, отличить коронавирус от аллергии. Она поражает организм при контакте с аллергеном и, соответственно, удерживается до тех пор, пока человек подвергается его воздействию. Приступы обычно сезонны и связаны с цветением каких-либо растений.

Читайте такжеКак отличить грипп от коронавируса: Комаровский раскрыл простой способ

Китайский коронавирус и грипп - что было ранее: