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Чиновники оправдались за отказ госпитализировать пациента с тяжелой пневмонией

7 сентября 2020, 19:56

Сотрудника скорой помощи обвинили в некомпетентности.

скорая,врачи
Диспетчера скорой обвинили в некомпетентности / УНИАН

Стали известны подробности инцидента с пациентом из Софиевской-Борщаговки, которого отказались принимать в стационар, несмотря на двустороннюю пневмонию с задышкой и 70% поражения легких.

"Нашли крайнего в пленочном скандале: Киевская облгосадминистрация обвинила диспетчера скорой помощи в некомпетентности и ее уже отстранили от должности, а семейного врача - в отсутствии договора с Национальной службой здоровья. В самой клинике называют это неправдой", - сообщает ресурс Pavlovsky News.

По словам журналистов, внутренним расследованием занялся губернатор области Василий Володин. Чиновники настаивают, что диспетчер скорой помощи оказалась абсолютно неподготовленным специалистом - человеком, который подменил профессионального работника.

Нашлись обвинения и в адрес семейного врача – он, якобы, является сотрудником частного медицинского центра и не заключает декларации на медицинскую помощь с пациентами.

Читайте такжеСрыв карантина в "красной зоне": что грозит бунтующим регионам"Тем временем в самом медицинском центре сообщают, что КОГА не располагает достоверной информацией. В комментарии нам ответили, что доктор, звонивший диспетчеру, подписал с пациентами более 600 деклараций. И это можно проверить на сайте Национальной службы здоровья. Общее число подписанных деклараций в центре - около 3000", - опровергли информация медики.

Чиновники заверили журналистов, что мест в больницах столицы и области достаточно.

  • Напомним, в Киевской области скорая помощь категорически отказалась госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией и задышкой, у которого было поражено 70% легких. Видео записи телефонного разговора семейного врача появилось в Сети.

  • Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, какие симптомы коронавируса говорят о необходимости госпитализация пациента.

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