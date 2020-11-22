Число больных COVID-19 расти не будет: врач назвал неожиданную причину

Эффективность карантина можно будет оценить не раньше, чем через 10 дней с момента введения.
Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил о том, что в Украине количество новых официально зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 не будет увеличиваться, поскольку возможности лабораторий для тестирования исчерпаны.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, усиление карантина является наиболее вероятным сценарием.
По его словам, эффективность карантина можно будет оценить не раньше, чем через 10 дней с момента введения.
"Фактически на конец следующей недели можно будет видеть, срабатывает он или нет. Все теоретические данные однако говорят о том, что, к сожалению, нам придется усиливать меры и все-таки вводить более жесткие ограничения", - пояснил врач.
В то же время он не исключил введения более жестких мер (локдауна) в связи с распространением эпидемии.
Курпита отметил, что на данный момент "количество случаев наверняка не будет увеличиваться, поскольку исчерпаны возможности лабораторной системы, и она будет просто не в состоянии выявить большее количество больных".
"Но у нас есть еще один показатель, который касается увеличения количества госпитализаций. К сожалению, с учетом того, что эпидемия пришла в Днепропетровскую область, которая является одной из самых густонаселенных, надеяться на чудо пока нельзя", - подчеркнул инфекционист.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.