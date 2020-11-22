Число больных COVID-19 расти не будет: врач назвал неожиданную причину

Владимир Курпита оценил карантин выходного дня / Фото Reuters

Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил о том, что в Украине количество новых официально зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 не будет увеличиваться, поскольку возможности лабораторий для тестирования исчерпаны.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, усиление карантина является наиболее вероятным сценарием.

По его словам, эффективность карантина можно будет оценить не раньше, чем через 10 дней с момента введения.

"Фактически на конец следующей недели можно будет видеть, срабатывает он или нет. Все теоретические данные однако говорят о том, что, к сожалению, нам придется усиливать меры и все-таки вводить более жесткие ограничения", - пояснил врач.

В то же время он не исключил введения более жестких мер (локдауна) в связи с распространением эпидемии.

Курпита отметил, что на данный момент "количество случаев наверняка не будет увеличиваться, поскольку исчерпаны возможности лабораторной системы, и она будет просто не в состоянии выявить большее количество больных".

"Но у нас есть еще один показатель, который касается увеличения количества госпитализаций. К сожалению, с учетом того, что эпидемия пришла в Днепропетровскую область, которая является одной из самых густонаселенных, надеяться на чудо пока нельзя", - подчеркнул инфекционист.

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Карантин выходного дня в Украине: