Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию

Коронавирус в Украине за сутки заразил еще + 3 627 человек / Reuters

По состоянию на вторник, 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 28 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.

Жертвами Covid-19 стали 4 065 человек (+69 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 90 250 пациентов (+2797 за сутки).

Коронавирус в Украине 29 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 29 сентября

По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488

человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +283 934 человека.

Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов (+4 130 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в мире - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине – что было ранее: