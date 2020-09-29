Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию

Жертвами Covid-19 стали более четырех тысяч украинцев.
По состоянию на вторник, 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 28 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
Жертвами Covid-19 стали 4 065 человек (+69 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 90 250 пациентов (+2797 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 29 сентября
По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488
человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +283 934 человека.
Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов (+4 130 за сутки).
В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
Читайте такжеГрозит ли Украине локдаун: врач дала прогноз
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, коронавирус в Украине заразил уже 201 305 человек.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.