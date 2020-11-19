Число тяжелых больных коронавирусом возрастет: врач назвала причину

Ситуации с коронавирусом в Украине навредит еще одно заболевание, поделилась врач.
Инфекционист Екатерина Булавинова спрогнозировала, что в Украине будет увеличиваться количество обнаруженных тяжелых больных коронавирусом COVID-19.
Число тяжелых больных будет возрастать, поскольку в нашей стране начинается циркуляция гриппа, и каждый пациент с высокой температурой будет казаться потенциально инфицированным COVID-19, рассказала врач в эфире Сніданку з 1+1.
Собеседница добавила, что пациента, больного гриппом, просто так не отличить от инфицированного коронавирусом.
"…оно (количество тяжелых больных COVID-19 – Ред.) будет увеличиваться еще, потому что начинается циркуляция гриппа, и вы никогда в жизни не отличите одного пациента от другого, поэтому любой пациент с высокой температурой и с разными симптомами будет вам казаться потенциально (больным – Ред.) гриппом или коронавирусом, либо гриппом плюс коронавирусом…", – объяснила медик.Читайте такжеКоронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие
- Напомним, коронавирус в Украине 17 ноября нашли у 12 тысяч 496 человек, и было госпитализировано рекордное количество инфицированных – 1 тысяча 668 человек.
- По состоянию на утро 19 ноября в Украине COVID-19 диагностирован у 583 тысяч 510 человек. За сутки коронавирус выявили у 13 тысяч 357 человек (новый антирекорд), а госпитализированы 1 тысяча 531 человек.