Число тяжелых больных коронавирусом возрастет: врач назвала причину

Из-за гриппа в Украине будут находить еще больше тяжелых больных коронавирусом, полагает инфекционист / УНИАН

Инфекционист Екатерина Булавинова спрогнозировала, что в Украине будет увеличиваться количество обнаруженных тяжелых больных коронавирусом COVID-19.

Число тяжелых больных будет возрастать, поскольку в нашей стране начинается циркуляция гриппа, и каждый пациент с высокой температурой будет казаться потенциально инфицированным COVID-19, рассказала врач в эфире Сніданку з 1+1.

Собеседница добавила, что пациента, больного гриппом, просто так не отличить от инфицированного коронавирусом.

"…оно (количество тяжелых больных COVID-19 – Ред.) будет увеличиваться еще, потому что начинается циркуляция гриппа, и вы никогда в жизни не отличите одного пациента от другого, поэтому любой пациент с высокой температурой и с разными симптомами будет вам казаться потенциально (больным – Ред.) гриппом или коронавирусом, либо гриппом плюс коронавирусом…", – объяснила медик.Читайте такжеКоронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие