Член Кабмина заболел коронавирусом

Ростислав Карандеев заболел коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине подхватил член Кабмина – вирус диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.

Карандеев сделал ПЦР-тест на коронавирус, и он дал позитивный результат, говорится на сайте Минкульта и информполитики.

По данным министерства, член Кабмина находится на самоизоляции.

"Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", – отмечается в сообщении.

В Минкульте добавили, что всем сотрудникам ведомства, которые контактировали с заболевшим, делали тест.