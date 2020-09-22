Член Кабмина заболел коронавирусом

В Украине коронавирусом заболел замминистра.
Китайский коронавирус Covid-19 в Украине подхватил член Кабмина – вирус диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
Карандеев сделал ПЦР-тест на коронавирус, и он дал позитивный результат, говорится на сайте Минкульта и информполитики.
По данным министерства, член Кабмина находится на самоизоляции.
"Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", – отмечается в сообщении.
В Минкульте добавили, что всем сотрудникам ведомства, которые контактировали с заболевшим, делали тест.
- Ранее сообщалось, что в Украине коронавирус подхватили ряд народных депутатов.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
- Коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 сентября диагностирован у 181 тысячи 237 человек, скончались 3 тысячи 642 пациента, а 79 тысяч 901 – выздоровел.
Автор: Екатерина Присяжнюк