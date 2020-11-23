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Что дал карантин выходного дня: Рубан рассказал, когда ждать результатов

23 ноября 2020, 10:39

В Киеве к соблюдению карантина выходного дня отнеслись очень ответственно.

Киев,карантин
Когда в Киеве смогут оценить эффективность карантина выходного дня / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о том, когда можно будет говорить об эффективности карантина выходного дня.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, в Киеве эффективность карантина выходного дня смогут оценить в среду-пятницу.

В то же время он отметил, что в Киеве бизнес и граждане отнеслись к соблюдению карантина выходного дня очень ответственно.

"На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин", - сказал Рубан.

По его словам, динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. При этом говорить об эффективности карантинных ограничений можно будет лишь в среду-пятницу после пересмотра показателей заболеваемости.

"Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о неэффективности этих дней", - добавил Рубан.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что на случай, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса.

Карантин выходного дня в Украине:

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