Что делать, если на вас чихнул зараженный COVID-19 - срочные меры

Коронавирус может подстерегать где угодно / УНИАН

Коронавирус 2020 продолжает активно заражать жителей разных стран мира, в том числе и украинцев. В условиях карантина люди продолжают выходить на улицу, ездят в общественном транспорте, ходят на работу и по магазинам. При этом неизвестно, безопасно ли находиться рядом с коллегой по работе, с домочадцем или случайным попутчиком в транспорте.

Эпидемиолог из России Антонина Плоскирева рассказала, как действовать, если рядом с вами чихнул человек, и вы не уверены в том, что он не инфицирован COVID-19, передает РИА Новости.

По словам Плоскиревой, прежде всего нужно сменить защитную маску и перчатки, при возможности умыть лицо и промыть нос.

"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос", — посоветовала эпидемиолог.

Также Плоскирева отметила, что препаратов с доказанной эффективностью для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет. По ее словам, для поддержания здоровья нужно правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Кроме того, в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках - так риск заражения значительно снижается.

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