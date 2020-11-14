При потере нюха ничего специфического делать не нужно / Фото pixabay.com

Потеря обоняния – один из первых симптомов, который у многих пациентов появляется при заражении коронавирусом COVID-19. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что делать, если человек столкнулся с таким проявлением болезни.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Коронавирус инфо.

По словам Дуброва, при потере нюха ничего специфического делать не нужно - у всех пациентов обоняние восстанавливается в течение от нескольких дней до полторы недели.

"Терапия - в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специфически ничего делать не требуется", - пояснил врач.

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Напомним: