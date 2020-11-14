Терапия назначается в зависимости от степени тяжести заболевания.
Потеря обоняния – один из первых симптомов, который у многих пациентов появляется при заражении коронавирусом COVID-19. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что делать, если человек столкнулся с таким проявлением болезни.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Коронавирус инфо.
По словам Дуброва, при потере нюха ничего специфического делать не нужно - у всех пациентов обоняние восстанавливается в течение от нескольких дней до полторы недели.
"Терапия - в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специфически ничего делать не требуется", - пояснил врач.
Читайте такжеБоль в груди, кашель и температура: врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу
Напомним:
- По состоянию на пятницу, 13 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 512 652 человека. Коронавирус заразил за сутки еще +11 787 человек - это новый суточный антирекорд.
- Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые заразились коронавирусом, резко теряют обоняние.
- Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни.
Автор: Анна Багрий