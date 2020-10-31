Что нельзя делать после коронавируса: советы врача

После COVID-19 необходимо максимально уменьшать нагрузку, сказал медик.
Врач Тарас Жиравецкий сообщил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19, до месяца нельзя активно заниматься спортом.
После коронавируса стоит остановить все большие физические нагрузки, рассказал медик в видео, размещенном на его канале в YouTube.
Врач добавил, что после коронавируса необходимо отказаться от сауны и не употреблять алкоголь.
Медик посоветовал после заболевания отдавать предпочтение прогулкам.
"...просто ходите пешком, отдыхайте и максимально уменьшайте нагрузку, потому что вы до месяца времени еще можете чувствовать, особенно, у кого был сильный COVID-19, и у кого было большое поражение легких, вы будете чувствовать потливость, ...одышку, перебои в работе сердца...", – сказал врач.
- Ранее Тарас Жиравецкий говорил, что повторный коронавирус COVID-19 грозит очень маленькому количеству пациентов.
- Врач заявил, что коронавирусом снова может заразиться человек, который страдает иммунодефицитом или проходит химиотерапию.
Автор: Екатерина Присяжнюк