Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы

Пациентам, которые выздоровели, рекомендуется сделать электрокардиограмму.
Когда пациент, переболевший коронавирусом, сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат, он считается выздоровевшим. После этого стоит сделать несколько анализов.
Об этом рассказала семейный врач Виталина Олещенко, передает Obozrevatel.
В частности, Олещенко рекомендует сделать электрокардиограмму, а вот повторную компьютерную томографию (КТ) можно и не делать.
"В своей практике я не отмечаю ухудшения состояния после того, как человек переболел. Пациент, который болел в апреле, делал повторную КТ, у которого было поражено 45% легких. На этой КТ все было чисто, никаких остаточных явлений обнаружено не было" , – рассказала медик.
Врач лечила от коронавируса почти 2 тысяч человек. О последствиях болезни для физического и психического состояния она судит на их примере.
По словам Олещенко, критически тяжелых последствий у пациентов, перенесших COVID-19, она в своей практике не отмечала.
Вместе с тем врач обратила внимание на то, что это заболевание оказывает негативное влияние на психическое состояние больного.
"Любая болезнь влияет на психоэмоциональное состояние, а если говорить о болезни, от которой нет лекарств, это трудно поддается пониманию, и человек начинает слишком сильно переживать", - рассказала она.
В большей степени это касается людей эмоциональных.
"Такие люди обязательно нуждаются в помощи психолога", – подчеркнула медик.
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