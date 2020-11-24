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Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы

24 ноября 2020, 05:01

Пациентам, которые выздоровели, рекомендуется сделать электрокардиограмму.

коронавирус
Часть пациентов нуждается в психологической помощи / Фото Reuters

Когда пациент, переболевший коронавирусом, сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат, он считается выздоровевшим. После этого стоит сделать несколько анализов.

Об этом рассказала семейный врач Виталина Олещенко, передает Obozrevatel.

В частности, Олещенко рекомендует сделать электрокардиограмму, а вот повторную компьютерную томографию (КТ) можно и не делать.

"В своей практике я не отмечаю ухудшения состояния после того, как человек переболел. Пациент, который болел в апреле, делал повторную КТ, у которого было поражено 45% легких. На этой КТ все было чисто, никаких остаточных явлений обнаружено не было" , – рассказала медик.

Врач лечила от коронавируса почти 2 тысяч человек. О последствиях болезни для физического и психического состояния она судит на их примере.

По словам Олещенко, критически тяжелых последствий у пациентов, перенесших COVID-19, она в своей практике не отмечала.

Вместе с тем врач обратила внимание на то, что это заболевание оказывает негативное влияние на психическое состояние больного.

"Любая болезнь влияет на психоэмоциональное состояние, а если говорить о болезни, от которой нет лекарств, это трудно поддается пониманию, и человек начинает слишком сильно переживать", - рассказала она.

В большей степени это касается людей эмоциональных.

"Такие люди обязательно нуждаются в помощи психолога", – подчеркнула медик.

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Напомним:

  • Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики.
  • Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда КТ действительно надо делать.
  • Известный врач-педиатр доктор Евгений Комаровский рассказал о причинах несовершенства диагностики коронавируса.

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