Что такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски

Что такое общественное место: где запрещено находиться без маски / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал новый закон – и теперь украинцев оштрафуют за неношение масок в общественных местах. Причем это касается и ношения масок "ненадлежащим образом": то есть нос теперь нужно прикрывать.

Главред решил узнать подробнее про общественное место – что это, какое определение дают ему законы и перечень общественных мест.

Общественное место – что это?

В украинских законах под общественным местом понимается часть любые помещения, которые можно посещать за плату или бесплатно, постоянно или только время от времени. Причем в перечень таких мест входят не только здания и, к примеру, стадионы и детские площадки – а еще и подъезды, и таксофоны, и подземные переходы.

То есть, по сути, надеть маску гражданину нужно сразу, как только он вышел за порог квартиры – так как уже подъезд и лифт считаются "общественными".

Напомним, когда Кабмин только вводил требование о ношении масок – власти трактовали перечень мест, которые считают общественными, довольно широко:

"Подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д."

Власти на местах имеют право расширять список общественных мест. К примеру, в Киеве к общественным местам относятся еще и:

остановки общественного транспорта плюс 50 метров вокруг них;

церкви плюс те же 50 метров;

заведения торговли закрытого и открытого типов, включая торговые ряды и рынки;

кинотеатры и территория, что к ним прилегает, и тому подобное.

Отдельно уточним, что все виды общественного транспорта также являются общественным местом.

Ношение масок в общественных местах: в чем подвох

Юристы в один голос утверждают, что улица не может считаться общественным местом – если речь не идет об участии в каких-то уличных развлечениях или мероприятиях.

В частности, адвокат Василий Харчук заявил, что если человек просто возвращается через парк домой – то штрафовать его за отсутствие маски нельзя.

Штрафы за отсутствие маски в общественном месте

Новый закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX предусматривает штрафыот 170 грн до 255 грн.

Кто и как имеет право штрафовать за отсутствие маски

Разрешение накладывать штрафы дали не только правоохранителям, но и работникам эпидемического контроля и представителям органов местного самоуправления.

Штрафовать теперь могут сразу на месте обнаружения правонарушения – передача протокола в суд и соответствующее судебное решение больше не нужны.

Обжаловать решение о наложении штрафа можно в течение 10 дней.