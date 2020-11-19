Что такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски

Что является общественным местом в глазах закона и какие подводные камни ждут украинцев после введения закона о масках в общественных местах.
Президент Владимир Зеленский подписал новый закон – и теперь украинцев оштрафуют за неношение масок в общественных местах. Причем это касается и ношения масок "ненадлежащим образом": то есть нос теперь нужно прикрывать.
Главред решил узнать подробнее про общественное место – что это, какое определение дают ему законы и перечень общественных мест.
Общественное место – что это?
В украинских законах под общественным местом понимается часть любые помещения, которые можно посещать за плату или бесплатно, постоянно или только время от времени. Причем в перечень таких мест входят не только здания и, к примеру, стадионы и детские площадки – а еще и подъезды, и таксофоны, и подземные переходы.
То есть, по сути, надеть маску гражданину нужно сразу, как только он вышел за порог квартиры – так как уже подъезд и лифт считаются "общественными".
Напомним, когда Кабмин только вводил требование о ношении масок – власти трактовали перечень мест, которые считают общественными, довольно широко:
"Подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д."
Власти на местах имеют право расширять список общественных мест. К примеру, в Киеве к общественным местам относятся еще и:
- остановки общественного транспорта плюс 50 метров вокруг них;
- церкви плюс те же 50 метров;
- заведения торговли закрытого и открытого типов, включая торговые ряды и рынки;
- кинотеатры и территория, что к ним прилегает, и тому подобное.
Отдельно уточним, что все виды общественного транспорта также являются общественным местом.
Ношение масок в общественных местах: в чем подвох
Юристы в один голос утверждают, что улица не может считаться общественным местом – если речь не идет об участии в каких-то уличных развлечениях или мероприятиях.
В частности, адвокат Василий Харчук заявил, что если человек просто возвращается через парк домой – то штрафовать его за отсутствие маски нельзя.
Штрафы за отсутствие маски в общественном месте
Новый закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX предусматривает штрафыот 170 грн до 255 грн.
Кто и как имеет право штрафовать за отсутствие маски
Разрешение накладывать штрафы дали не только правоохранителям, но и работникам эпидемического контроля и представителям органов местного самоуправления.
Штрафовать теперь могут сразу на месте обнаружения правонарушения – передача протокола в суд и соответствующее судебное решение больше не нужны.
Обжаловать решение о наложении штрафа можно в течение 10 дней.