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Врач рассказала, что ускорит формирование коллективного иммунитета к COVID-19

7 августа 2020, 07:59

Пока что иммунитет к коронавирусу имеют не более 5% населения Украины.

Маска, карантин, коронавирус
Неконтролируемый рост заболеваемости коронавирусом несет большую угрозу / УНИАН

На данный момент иммунитет к коронавирусу 2020 имеет не более 5% населения Украины. В то же время для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 эта цифра должна составлять не менее 60%.

Об этом заявила врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха, передает Обозреватель.

По ее словам, естественное формирование коллективного иммунитета происходит медленно, но этот процесс может ускорить вакцинация.

Медик подчеркнула, что неконтролируемый рост заболеваемости коронавирусом несет большую угрозу. Медицинская система страны может не справиться с большой нагрузкой, "и тогда мы не сможем помочь тяжелым больным".

По прогнозам иммунолога, COVID-19 не будет вести себя как сезонная инфекция.

"Скорее всего, он будет циркулировать, пока не сформируется коллективный иммунитет", – предположила она.

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Напомним, ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что первая волна коронавируса в Украине еще не закончилась - она продлится, как минимум, до сентября. Богомолец также считает, что чем больше людей переболеют, тем выше будет коллективный иммунитет.

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