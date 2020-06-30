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Легендарный цирк Cirque du Soleil обанкротился из-за Covid-19

Компания сокращает 3,5 тысячи своих сотрудников.

30 июня 2020, 00:37
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil обанкротился / Фото: REUTERS

Знаменитый цирк Cirque du Soleil обанкротился после трех месяцев отсутствия шоу во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как информирует CNN со ссылкой на сообщение компании, о критической ситуации в компании объявили 29 июня.

Отметим, Cirque du Soleil, базирующийся в Монреале (Канада), назвал причиной своего банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии Covid-19".

Цирк сейчас имеет большой долг, который будет реструктурировать с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

Накануне пандемии к компании планировали открытие десяти новых концертных площадок по всему миру. Однако карантин внес свои коррективы. После объявления о банкротстве цирк ищет спонсоров в том числе из многонациональных частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады, на 420 миллионов долларов.

Читайте также"Просто цирк": в Донецке торжественно на камеру состоялось открытие мусорного бакаПо сведениям источников, Cirque утопает в долгах почти на один миллиард долларов, но не может зарабатывать по причине отсутствия концертной деятельности. В компании приняли решение о сокращении 3500 сотрудников.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за Covid-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", — сказал Даниэль Ламарр, генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Как ранее сообщалось, в Украине приостановила работу одна из служб доставки Ин Тайм. Работники компании, которым накануне сообщили об увольнении, вышли утром 29 февраля на акцию протеста и требовали погасить долги по зарплатам.

Напомним, компания Ин Тайм остановила работу в связи с банкротством, заявил совладелец группы компаний Новая почта Владимир Поперешнюк.

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