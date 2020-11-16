COVID-19 бушует в Украине: врач оценил вероятность итальянского сценария

По состоянию на 15 ноября в Украине официально зарегистрировали 535 857 случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более полумиллиона человек, число новых зараженных COVID-19 растет с каждым днем. При этом до итальянского сценария, когда врачи выбирали между пациентами, кого лечить – нашей стране еще далеко.

Такое мнение высказал генеральный директор комунального предприятия Волынского областного фтизиопульмонологического центра Иван Нескогуз, передает Страна.

"У нас у многих есть коронавирус, который никак клинически не протекает. Люди его не чувствуют. Думаю, что пока про итальянский вариант говорить рано", - сказал он.

Нескогуз считает, что "если оперативно работать, то у нас еще есть резервы, просто нужно стараться, закатать рукава и работать".

"Такие большие города как Киев и Харьков, если там не принять жестких мер - такой сценарий (итальянский, - ред.) может быть", - считает медик.

При этом, по его мнению, нужно сейчас сделать все возможное, чтобы не дошло до сортировки больных.

"Можно справиться, нужно подготовить медицинскую систему. В моей практике мы такого не допускали. Если нужно выбирать между пациентами - это катастрофа, иными словами это не описать. Зачем пугать людей? Пускай что-то делают и может к такому дело не дойдет (…) Медицина должна быть сильной, все больницы должны быть оснащены - у нас власть этого пока не поняла", - резюмировал Нескогуз.

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