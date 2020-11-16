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COVID-19 бушует в Украине: врач оценил вероятность итальянского сценария

16 ноября 2020, 04:57

Если оперативно работать, то у нас еще есть резервы, считает Иван Нескогуз.

коронавирус, больница, врачи
По состоянию на 15 ноября в Украине официально зарегистрировали 535 857 случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более полумиллиона человек, число новых зараженных COVID-19 растет с каждым днем. При этом до итальянского сценария, когда врачи выбирали между пациентами, кого лечить – нашей стране еще далеко.

Такое мнение высказал генеральный директор комунального предприятия Волынского областного фтизиопульмонологического центра Иван Нескогуз, передает Страна.

"У нас у многих есть коронавирус, который никак клинически не протекает. Люди его не чувствуют. Думаю, что пока про итальянский вариант говорить рано", - сказал он.

Нескогуз считает, что "если оперативно работать, то у нас еще есть резервы, просто нужно стараться, закатать рукава и работать".

"Такие большие города как Киев и Харьков, если там не принять жестких мер - такой сценарий (итальянский, - ред.) может быть", - считает медик.

При этом, по его мнению, нужно сейчас сделать все возможное, чтобы не дошло до сортировки больных.

"Можно справиться, нужно подготовить медицинскую систему. В моей практике мы такого не допускали. Если нужно выбирать между пациентами - это катастрофа, иными словами это не описать. Зачем пугать людей? Пускай что-то делают и может к такому дело не дойдет (…) Медицина должна быть сильной, все больницы должны быть оснащены - у нас власть этого пока не поняла", - резюмировал Нескогуз.

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально зарегистрировали 535 857 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине диагностировали +10 681 новый случай COVID-19. Среди заболевших - 420 детей и 391 медработник.
  • В среду, 11 ноября, правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

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