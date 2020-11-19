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COVID-19 добрался до отдаленного островного государстве в Тихом океане

19 ноября 2020, 09:54

Первый зараженный коронавирусом появился на Самоа.

коронавирус
Самоа оставалось одним из немногих государств в мире, где не регистрировали случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Коронавирус 2020 добрался до островного государства в Тихом океане. COVID-19 диагностировали у моряка, который прибыл в Самоа из новозеландского города Окленд.

Об этом заявил премьер-министр страны Туилаэпу Саилеле Малиелегаои, сообщает Samoa Observer.

Моряк проходил обязательный карантин, его тест на коронавирус оказался положительным. При этом пациент сдал еще один тест, который дал отрицательный результат.

"Он был немедленно изолирован в соответствии со стандартной процедурой… Второй тест был проведен в 06.00 утра, результат был отрицательным", — отметил премьер-министр.

По его словам, в настоящее время пациент находится на изоляции в больнице.

Отметим, тихоокеанское государство Самоа оставалось одним из немногих в мире, где не регистрировали случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в мире – статистика 19 ноября

По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в мире зарегистрированы 56 247 982 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 349 380 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 19 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • За сутки коронавирусом заразились +13 357 человек - это новый антирекорд. По состоянию на четверг, 19 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 583 510 человек.
  • Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 369 человек. За сутки умерли еще +257 пациентов.
  • По состоянию на утро четверга, 19 ноября, Киев снова стал лидером в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. В столице третий день подряд установлен антирекорд - за минувшие 24 часа поставили +1348 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных - 55 203 человека.

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