COVID-19 остается навсегда: украинские врачи объяснили, как вирус медленно убивает человека

Осложнения после коронавируса равнозначны старению организма на 10 лет.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек, всего инфицировано 469 018 человек. И хуже всего, что вирус в организме этих людей останется уже навсегда – как гепатит С или ВИЧ. И постепенно COVID-19 разрушает организм.
Иммунитет к COVID-19 вырабатывается нестойкий. Поэтому ученые сомневаются в эффективности вакцины, говорится в сюжете ТСН.
При этом эксперты отмечают, что последствия коронавируса еще страшнее, чем говорилось ранее. Осложнения после коронавируса равнозначны старению организма на 10 лет.
Принято считать, что от COVID-19 больше всего страдают легкие – но в последние время всё больше внимания уделяется влиянию коронавируса на мозг пациента.
Читайте такжеЭксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суицидуВ частности, коронавирус влечет за собой бессонницу, панические атаки, снижение умственных способностей, депрессии – вплоть до суицидальных настроений. Напомним, что в Киеве уже были случаи, когда коронавирусные пациенты кончали жизнь самоубийством.
По оценкам врачей, треть людей, которые пережили коронавирус, после выздоровления страдают от нервных и психических расстройств, и даже теряют работоспособность.
Коронавирус в Украине: последние новости
- С 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц. Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
- Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
- Карантин выходного дня будет жестким: Степанов раскрыл детали. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки.
- Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.