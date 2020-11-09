COVID-19 остается навсегда: украинские врачи объяснили, как вирус медленно убивает человека

Коронавирус в организме остается навсегда - названа главная опасность / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек, всего инфицировано 469 018 человек. И хуже всего, что вирус в организме этих людей останется уже навсегда – как гепатит С или ВИЧ. И постепенно COVID-19 разрушает организм.

Иммунитет к COVID-19 вырабатывается нестойкий. Поэтому ученые сомневаются в эффективности вакцины, говорится в сюжете ТСН.

При этом эксперты отмечают, что последствия коронавируса еще страшнее, чем говорилось ранее. Осложнения после коронавируса равнозначны старению организма на 10 лет.

Принято считать, что от COVID-19 больше всего страдают легкие – но в последние время всё больше внимания уделяется влиянию коронавируса на мозг пациента.

Читайте такжеЭксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суицидуВ частности, коронавирус влечет за собой бессонницу, панические атаки, снижение умственных способностей, депрессии – вплоть до суицидальных настроений. Напомним, что в Киеве уже были случаи, когда коронавирусные пациенты кончали жизнь самоубийством.

По оценкам врачей, треть людей, которые пережили коронавирус, после выздоровления страдают от нервных и психических расстройств, и даже теряют работоспособность.

Коронавирус в Украине: последние новости