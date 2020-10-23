Covid-19 останется навсегда: эксперт озвучила прогноз для Украины

Каждый год будут приходить новые штаммы коронавируса / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Украины в 2014-2015 годах Наталья Лисневская дала неутешительный прогноз для Украины. Она считает, что коронавирус 2020 никуда не уйдет - он останется с нами навсегда.

По ее словам, коронавирус может и будет мутировать, передает Апостроф.

"Мы будем жить с этим вирусом всегда, но в условиях пандемии на фоне развития человечества, надеюсь, что не так долго. Новый год ничего не изменит, вирус останется", - сказала Лисневская.

"Как каждый год к нам приходят новые штаммы гриппа, скорее всего, к нам будут приходить и новые штаммы коронавируса", - добавила она.

По словам Лисневской, сейчас нужно верить врачам, поскольку в ситуации с коронавирусом важную роль играет и политическая составляющая. Медики бьют тревогу уже давно, но чиновники боятся паники.

"Я бы сказала, что сейчас коллапс исполнительной власти. Мы можем говорить о выборах, о концертах, мы постоянно говорим о прекращении распространения. Но мы ничего мы не сделали для того, чтобы адекватно оказывать медицинскую помощь", - подчеркнула она.

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