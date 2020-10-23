Covid-19 останется навсегда: эксперт озвучила прогноз для Украины

Коронавирус может и будет мутировать.
Заместитель министра здравоохранения Украины в 2014-2015 годах Наталья Лисневская дала неутешительный прогноз для Украины. Она считает, что коронавирус 2020 никуда не уйдет - он останется с нами навсегда.
По ее словам, коронавирус может и будет мутировать, передает Апостроф.
"Мы будем жить с этим вирусом всегда, но в условиях пандемии на фоне развития человечества, надеюсь, что не так долго. Новый год ничего не изменит, вирус останется", - сказала Лисневская.
"Как каждый год к нам приходят новые штаммы гриппа, скорее всего, к нам будут приходить и новые штаммы коронавируса", - добавила она.
По словам Лисневской, сейчас нужно верить врачам, поскольку в ситуации с коронавирусом важную роль играет и политическая составляющая. Медики бьют тревогу уже давно, но чиновники боятся паники.
"Я бы сказала, что сейчас коллапс исполнительной власти. Мы можем говорить о выборах, о концертах, мы постоянно говорим о прекращении распространения. Но мы ничего мы не сделали для того, чтобы адекватно оказывать медицинскую помощь", - подчеркнула она.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +7 053 человека, установив таким образом новый суточный антирекорд.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования. По словам чиновника, в ближайшее время начнется клиническая фаза испытаний вакцины, ее профинансирует государство.
- Глава государства Владимир Зеленский заверил, что готов рискнуть и испробовать на себе украинскую вакцину от коронавируса.
- Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту.